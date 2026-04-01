ScanSnap iX2500 si aggiorna

PFU (EMEA), società del gruppo RICOH e fornitore di soluzioni documentali e di imaging, ha annunciato un importante aggiornamento per la serie di scanner ScanSnap. Alimentata dal sistema ‘iiGA’ di nuova generazione, iX2500 ora offre capacità autonome ampliate che permettono una digitalizzazione più rapida e fluida.

Al di là delle variabili di tempo, luogo e dispositivo, ScanSnap collega il mondo analogico e digitale per permettere uno stile di vita sempre più intelligente e confortevole.

Il dettaglio degli aggiornamenti a ScanSnap iX2500

Salva i PDF ricercabili direttamente da iX2500 (nessun PC richiesto)

iX2500 ora può generare PDF ricercabili e salvarli direttamente su cartelle di rete o in Network Attached Storage (NAS) senza PC o smartphone. Il dispositivo gestisce l’intero processo, dalla scansione al riconoscimento del testo (OCR) per l’archiviazione immediata. Quando si salva direttamente in una cartella di rete, viene applicato il riconoscimento del testo al corpo del testo e la lunghezza massima del documento scansionabile è 500 mm. La denominazione automatica dei file non è supportata quando si salva direttamente nelle cartelle di rete.

Supporto nativo per Apple silicon

La versione Mac di ScanSnap Home ora funziona nativamente su Mac Apple silicon per prestazioni più veloci, senza bisogno di uno strato di compatibilità.

Conversione dell’ufficio senza installazioni aggiuntive

La funzione di conversione file di Office per i dati scansionati in ScanSnap Home (per PC) è stata aggiornata e integrata direttamente nell’applicazione. Gli utenti possono ora convertire le scansioni in file modificabili su Word, Excel o PowerPoint senza la necessità di installare un software separato.

Lunghezza di scansione standard iX2500 estesa a 500 mm

La lunghezza massima standard di scansione per l’iX2500 è stata estesa da 360 mm a 500 mm (esclusa la modalità “Eccellente”). Questo permette di scansionare comodamente ricevute e altri documenti leggermente più lunghi senza passare manualmente alla modalità Long Page’*.

Per documenti superiori a 500 mm, la modalità “Long Page” rimane disponibile con una maggiore usabilità. Queste impostazioni possono ora essere attivate come opzione temporanea direttamente sul display touch iX2500. Inoltre, ora gli utenti possono creare e registrare profili specifici per documenti lunghi, completi di icone preimpostate, all’interno di ScanSnap Home per PC.