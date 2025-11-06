SDK 8: acquisizione dati basata sull’intelligenza artificiale che comprende e agisce

Scandit, specialista nell’acquisizione intelligente dei dati, presenta SDK 8, l’ultima versione del proprio kit di sviluppo software pensata per rivoluzionare la scansione tradizionale dei codici a barre.

Grazie al motore Scandit AI Engine, SDK 8 introduce un’intelligenza contestuale che trasforma i flussi di lavoro, adattandosi alle esigenze degli operatori e automatizzando l’acquisizione dei dati per accelerare i processi, ridurre i costi operativi e incrementare la produttività.

Dalla vendita al dettaglio, alla logistica, dai viaggi aerei, alla sanità: la crescente complessità dei flussi di lavoro che gli operatori devono gestire, richiede soluzioni in grado di semplificare e automatizzare operazioni fino a oggi manuali, onerose e soggette a errori.

Scandit SDK 8 aiuta le aziende ad agevolare i flussi di lavoro critici, automatizzando i passaggi che prima potevano essere solo manuali e dispendiosi in termini di tempo per ridurre gli errori e aumentare l’efficienza operativa.

Gli operatori vengono ora guidati nelle loro attività in maniera intuitiva attraverso scenari di realtà aumentata (AR) che ottimizzano attività cruciali, come il ripristino dei prodotti a scaffale e la gestione delle eccezioni nel processo di ricevimento merce.

Sia che venga utilizzato da un addetto in un negozio al dettaglio o da un addetto alle consegne, Scandit SDK 8 si adatta dinamicamente all’ambiente operativo e all’intento dell’utente, riconoscendo e decodificando in tempo reale codici a barre, testi e documenti d’identità, così da minimizzare le interruzioni e massimizzare la produttività, indipendentemente dalle condizioni e dal volume delle scansioni.

Tra le principali novità introdotte da Scandit SDK 8:

● Scansione di codici a barre basata sull’intelligenza artificiale: riduce errori e duplicazioni degli utenti grazie a funzionalità avanzate che regolano dinamicamente le impostazioni per scansionare il codice a barre corretto in ambienti complessi in modo ancora più semplice. Con i nuovi algoritmi di intelligenza artificiale, le scansioni intenzionali vengono filtrate. Il riconoscimento del testo viene attivato automaticamente come backup per acquisire il valore di un codice a barre quando è illeggibile.

● MatrixScan Pick: in ambienti dinamici come magazzini nei punti vendita e centri logistici, consente la scansione simultanea di più articoli e la visualizzazione immediata di attività associate in AR, con un completamento dei processi fino a sei volte più rapido. Un importante retailer di moda di lusso ha risparmiato oltre 1 milione di dollari all’anno grazie a questa tecnologia, riducendo anche i tempi di formazione del personale.

● Smart Label Capture: estrae simultaneamente dati da codice a barre e testo sulla stessa etichetta oltre 10 volte più velocemente rispetto agli inserimenti manuali. Essenziale per la gestione delle scadenze degli articoli deperibili o per i controlli dei prezzi, consente alle aziende di acquisire con precisione le informazioni necessarie per i controlli di conformità o per ridurre gli sprechi alimentari. L’automazione di questi processi ha un impatto positivo su conformità, riduzione degli sprechi e soddisfazione del cliente.

Christian Floerkemeier, CTO e co-fondatore di Scandit, commenta: “Molti strumenti di acquisizione dei dati si affidano soltanto all’azione manuale dell’utente. SDK 8 e Scandit AI Engine integrano l’intelligenza artificiale nel flusso di lavoro, comprendendo le intenzioni degli operatori, anticipando i passaggi successivi e supportandoli con informazioni in tempo reale. Questo porta benefici concreti alle aziende in termini di ricavi, efficienza e soddisfazione dei clienti.”

Tra gli aggiornamenti di SDK 8, il clustering dei codici a barre in MatrixScan Count identifica automaticamente i gruppi di codici a barre che appartengono allo stesso articolo velocizzando l’acquisizione dei dati fino a 20 volte e semplificando i flussi multi-codice, come il conteggio e la ricezione delle scorte.

Per le compagnie aeree, gli aggiornamenti ID Bolt semplificano l’acquisizione di più documenti di viaggio con l’introduzione di formati non strutturati, come visti elettronici e lettere di invito. Consentire ai passeggeri di scansionare tali documenti a casa durante il processo di check-in semplifica l’esperienza in aeroporto e riduce le attività operative per le compagnie aeree. Le nuove personalizzazioni white-label e UI/UX consentono inoltre alle compagnie aeree di integrare ID Bolt nel brand aziendale, per un’esperienza degli utenti coerente e affidabile.