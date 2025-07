Seconde case: soluzioni facili per renderle più smart e sicure

Arrivano le vacanze e BTicino diventa un importante alleato nell’offrire soluzioni smart adatte alle seconde case, capaci di garantire comfort, sicurezza e risparmio energetico, al mare o in montagna.

LUCI, TAPPARELLE E PRESE SMART

Un buon punto di partenza è la sostituzione delle prese tradizionali con quelle connesse e BTicino offre una scelta decisamente ampia: Living Now, Livinglight e MatixGO, acquistabili anche insieme agli Smarter Kit.

Per rendere smart un impianto elettrico basta aggiungere un gateway e sostituire l’interruttore della luce (o delle tapparelle) con uno connesso (portando il cavo del neutro al comando connesso). Attraverso la app Home + Control è così possibile controllarne lo stato.

La gestione dell’impianto elettrico nelle seconde case è particolarmente utile se vengono impostati scenari personalizzati, come ad esempio “Arrivo a casa”, o “Partenza”, permettendo all’utente di accendere/spegnere tutte le luci e alzare/abbassare le tapparelle in modo automatizzato, anche tramite assistenti vocali.

Oppure, all’arrivo di un temporale estivo, le tapparelle potranno essere abbassate comodamente tramite cellulare, anche se si è fuori casa, evitando in questo modo danni alla propria abitazione. È possibile, infine, per una funzione di sicurezza, simulare la propria presenza in casa tramite l’accensione delle luci in alcune fasce orarie preimpostate.

COMANDI WIRELESS

Se si desidera espandere l’impianto elettrico smart della seconda casa, ma senza l’onere di dover ricorrere a opere murarie, la linea BTicino Living Now prevede dispositivi di comando wireless, particolarmente utili per aggiungere punti di comando senza un cablaggio dedicato.

Basta associare il comando luce (o tapparella) wireless BTicino al deviatore connesso, in modo che il nuovo punto si colleghi all’impianto. In seguito, l’installazione a muro può avvenire tramite viti oppure con nastro biadesivo fornito a corredo.

I comandi wireless, alimentati a batteria, hanno autonomia fino a 8 anni ed è possibile gestire tutte le funzioni smart associate tramite smartphone o comando vocale, proprio come nel caso di un’installazione cablata.

STAZIONE METEO

Un altro elemento che completa la “smartizzazione” delle seconde case è l’aggiunta della nuova stazione meteo Netatmo, gestibile sempre con l’app BTicino Home + Control.

Questo accessorio permette di visualizzare, in tempo reale e anche da remoto, i dati sul clima all’interno e all’esterno dell’abitazione, misurando temperatura, umidità e qualità dell’aria.

L’app permette inoltre di creare avvisi personalizzabili e di ricevere notifiche quando si verifica un cambiamento nell’ambiente; ad esempio, se è rimasta aperta una finestra. Oppure, quando la temperatura esterna è superiore ai 30°C, il sistema avvisa di accendere il condizionatore o di abbassare le tapparelle per evitare il surriscaldamento interno.

Attraverso l’aggiunta di ulteriori accessori esterni, infine, è possibile misurare la quantità di pioggia e l’intensità del vento in prossimità delle seconde case, in modo da intervenire in modo tempestivo senza che si verifichino danni.