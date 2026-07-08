Self-checkout: Scandit introduce la verifica automatica dell’età

Scandit, specialista nell’ acquisizione intelligente dei dati, annuncia Age Verified Self-Checkout, una nuova soluzione che consente ai retailer di automatizzare e verificare gli acquisti di prodotti con limiti di età alle casse self-service, riducendo le code, limitando il numero di interventi da parte del personale e migliorando la conformità normativa

Progettato per i retailers che vendono prodotti come alcol, tabacco e farmaci, Age Verified Self-Checkout permette di avere una soluzione autonoma senza necessità di ulteriori dispositivi. Risolve una delle maggiori fonti di problemi nel Self Checkout: la necessità per i dipendenti del negozio di intervenire manualmente nei 9 miliardi di transazioni self-checkout con restrizione di età ogni anno a livello global. Con questa soluzione, l’80% dei controlli viene risolto automaticamente in pochi secondi – senza interventi degli assistenti alle casse, mentre il processo di verifica è 6 volte più veloce per il cliente.

I controlli semplificati si traducono in un aumento del 5% delle transazioni sull’intera flotta di casse self-checkout del retailer, con conseguente riduzione delle code e un incremento delle vendite, soprattutto nelle ore di punta.

Trasformando lo smartphone dei clienti in uno strumento sicuro e veloce per il controllo dell’età, la soluzione consente agli acquirenti di verificare la propria età in meno di 10 secondi senza bisogno di scaricare l’app, principalmente tramite tecnologia di analisi del volto o tramite scansione del documento d’identità come alternativa.

Oltre ad aiutare i retailer a evitare i costi e gli oneri di manutenzione di sistemi basati su hardware, la soluzione consente di migliorare le operazioni in tre aree chiave:

Prevenzione delle frodi: la tecnologia di confronto fotografico individua le frodi sui documenti d’identità dei minorenni che le soluzioni con lettore di carte non sono in grado di rilevare e che il personale potrebbe non notare, inclusi i casi di clienti minorenni che utilizzano il documento di un’altra persona.

Ottimizzazione del personale: l’automazione libera gli addetti alla vendita dai controlli di routine sull’età e dalle situazioni delicate che ne derivano, permettendo loro di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto.

Aumento dei ricavi: la soluzione, sempre disponibile, mantiene fluido il flusso alle casse self-checkout, favorendo un incremento delle vendite.

“I retailer sono sotto pressione per offrire esperienze di self-checkout più rapide e convenienti, ma le vendite di prodotti con limiti di età restano un collo di bottiglia persistente, destinato ad aggravarsi man mano che le flotte di self-checkout crescono”, ha dichiarato Christian Floerkemeier, CTO e co-fondatore di Scandit. “Oggi i retailer sono costretti a scegliere tra sostenere il costo continuo del personale per i controlli manuali o investire in hardware proprietario, due opzioni che non scalano in modo efficiente. Age Verified Self-Checkout elimina questo compromesso automatizzando la conformità normativa in modo rapido, sicuro e senza necessità di hardware dedicato, riducendo gli interventi del personale e ottimizzandone l’impiego”.

Basata su Scandit Smart Data Capture con vision AI, la soluzione segna il primo ingresso di Scandit nel campo della biometria ed è stata progettata con la privacy al centro. Grazie all’elaborazione interamente on-device (100%), nessun dato biometrico o documento d’identità viene trasmesso o conservato da Scandit o dai retailer. La soluzione è inoltre conforme ai principali standard, tra cui GDPR, CCPA, ISO/IEC 27566-1, ISO 27001 e la certificazione UKAS Challenge 25.

Age Verified Self-Checkout è pensata per essere rapida e intuitiva, con un design “selfie-first” che verifica la maggior parte dei clienti in un solo passaggio. Quando un cliente scansiona un prodotto soggetto a limiti di età al self-checkout, il chiosco mostra un codice QR. Il cliente lo scansiona con il proprio smartphone, aprendo una pagina di verifica nel browser. A questo punto scatta un rapido selfie, e la vision AI on-device stima istantaneamente la sua età. Se la stima supera la soglia stabilita dal retailer, l’acquisto prosegue automaticamente. Se invece risulta inferiore alla soglia, al cliente viene chiesto di scansionare un documento d’identità, che viene letto on-device e confrontato con la foto del selfie per aiutare a individuare i clienti minorenni che tentano di utilizzare il documento di un’altra persona. Il chiosco riceve quindi un singolo segnale di esito positivo o negativo.

Age Verified Self-Checkout è particolarmente adatta agli ambienti retail della grande distribuzione alimentare, dei supermercati, delle stazioni di servizio e dei negozi di prossimità, caratterizzati da alti volumi di self-checkout, forte domanda di prodotti con limiti di età e disponibilità limitata di personale.