Sharp Europe lancia Synappx Manage

Sharp Europe, provider di prodotti e servizi tecnologici per le imprese, lancia la sua nuova piattaforma cloud-based per la gestione dei dispositivi in tempo reale, Synappx Manage.

Il lancio segna un grande passo avanti per la gestione delle stampe cloud-based, trasformando la connettività dei dispositivi in un vantaggio aziendale. In Italia, Sharp ha già attivato una serie di installazioni e attività pilota, in preparazione al lancio ufficiale della soluzione sul mercato italiano.

Man mano che gli ambienti di lavoro diventano sempre più complessi, con aziende che spesso gestiscono un ampio portfolio di dispositivi in diverse sedi, Synappx Manage semplifica questo processo. La piattaforma permette alle aziende di automatizzare i flussi di lavoro, gestire dispositivi in diverse sedi in modo più efficiente e sfruttare l’intera suite di tecnologie integrate di Sharp per connettere le persone con la tecnologia.

La piattaforma cloud-based connette i device e li integra in un’unica dashboard pronta all’uso. L’accesso a una vasta gamma di analytics tramite un’unica interfaccia centralizzata, consente agli amministratori di monitorare l’utilizzo, individuare malfunzionamenti, problemi o violazioni delle policy, nonché di generare report ambientali per comprendere meglio l’utilizzo sostenibile della stampa.

Oltre a controllare i dispositivi da remoto, automatizzare il workflow e consentire la stampa da qualsiasi luogo, SynappxManage garantisce una connettività al cloud diretta (a seconda del device) senza il bisogno di altri agenti intermedi o hardware aggiuntivo. Ciò consente il monitoraggio dei dispositivi e una gestione semplificata del portfolio grazie ad aggiornamenti automatici e ottimizzati, che aiutano a mantenere i dispositivi aggiornati con le ultime versioni del software.

“Synappx Manage rappresenta una vera e propria rivoluzione nella gestione dei dispositivi. Unificandoli tutti in un’unica piattaforma intuitiva, i nostri clienti e partner possono sfruttare al massimo l’intero ecosistema Sharp, avendo al contempo accesso a funzioni always-on di monitoraggio, controllo e ottimizzazione dei propri dispositivi”, afferma Ben Lake, Senior Product Manager MFP & Printer Products presso Sharp Europe. “La piattaforma offre agli utenti un maggiore controllo sullo stato e sulla sicurezza dei dispositivi, oltre a una reportistica sulla sostenibilità, una priorità fondamentale per molte aziende”.

Il fatto che i tecnici possano connettersi alle stampanti da remoto significa che una stampante viene equiparata a un qualsiasi altro dispositivo da ufficio, come potrebbe essere un PC, semplice da mantenere, gestire e monitorare ovunque si trovi. La dashboard può essere personalizzata per soddisfare i bisogni dell’azienda. Tutto ciò, non solo semplifica il lavoro dell’IT e dei facility manager, ma abbassa i costi riducendo gli interventi sul posto e il tempo richiesto per aggiornare i dispositivi individualmente.

Lake conclude: “Questo dimostra l’impegno di Sharp nei confronti dei nostri partner e clienti, aiutandoli a mettere in sintonia le persone e la tecnologia per ottenere il massimo impatto sul business. Con Sharp come partner tecnologico, le aziende possono colmare il divario tra software e hardware in ambienti di lavoro sempre più fluidi e ibridi”.

Le funzionalità e gli strumenti di analytics disponibili dipendono dal dispositivo. Synappx Manage è già disponibile in Europa.