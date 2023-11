Sharp LA: nuova serie di display Sharp/NEC per la collaborazione aziendale

Sharp NEC Display Solutions Europe presenta la nuova serie di display Sharp LA Collaboration, nei formati da 65″, 75″ e 86″. I nuovi display interattivi fanno parte dell’ampia gamma di soluzioni per la collaborazione, insieme all serie Sharp LB (Business) e Sharp LC (Classroom). Grazie alle sue funzioni avanzate, la serie LA (Advanced) è ideale per organizzazioni globali operanti in diversi ambiti come ad esempio il settore automobilistico, finanziario, governativo, difesa, energia, di consulenza e delle utility.

I modelli della serie Sharp LA garantiscono i più elevati standard di sicurezza informatica, favorendo allo stesso tempo la produttività in occasione di riunioni in modalità ibrida. Lo slot Intel SDM amplia le opzioni di personalizzazione del display e consente una perfetta integrazione con i sistemi IT aziendali. Utilizzando lo slot opzionale SDM-L per PC Collaboration, gli utenti possono usufruire di funzioni preinstallate come il nuovo Sharp Meeting Launcher per un rapido accesso alle applicazioni e alle piattaforme VC preferite, il software di lavagna collaborativa FlatFrog Board e AirServer per la condivisione wireless dello schermo. Inoltre, è possibile collegare in modo sicuro il proprio notebook tramite USB-C, per la massima versatilità nelle riunioni ibride e nei momenti di collaborazione spontanea.

I display interattivi Sharp LA colpiscono per l’elevata luminosità, con il pannello ad alta luminosità e il rivestimento in vetro di qualità superiore, garantiscono la leggibilità ottimale dei contenuti anche in sale riunioni ben illuminate, eliminando fastidiosi riflessi, bagliori o impronte digitali. Il sistema touch premium integrato FlatFrog InGlass™ M5 offre l’eccezionale esperienza di scrittura naturale Pen-on-paper® e le funzionalità interattive avanzate come Windows Ink, il palm rejection e l’esclusiva sensibilità alla pressione.

La nuova serie Sharp LA è stata progettata per ridurre il consumo energetico e promuovere un modo di lavorare sostenibile. Gli eco-sensori integrati, come il sensore di movimento che accende o spegne i display quando le persone entrano o escono da una stanza, garantiscono il risparmio energetico. Inoltre, la luminosità del display viene regolata automaticamente tramite l’apposito sensore che rileva l’utilizzo di corrente e la luminosità esterna. Il local dimming contribuisce a ridurre il consumo energetico della retroilluminazione del 25% rispetto alla media.

“Siamo orgogliosi di completare il nostro portafoglio con questa nuova serie di display interattivi all’avanguardia”, ha dichiarato Daniela Dexheimer, Section Manager Product Management Collaboration Technologies di Sharp NEC Display Solutions Europe. “Progettata per i segmenti di fascia alta, la Serie LA unisce perfettamente una tecnologia di ultima generazione con i più elevati standard di sicurezza, offrendo agli utenti una scelta e una flessibilità uniche per le loro sale riunioni e al contempo la possibilità di risparmiare energia senza rinunciare all’utilizzo dei display”.