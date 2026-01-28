Sharp presenta la Serie dvLED EC

Sharp Display Solutions Europe, la divisione audio video di Sharp Europe, ha annunciato a livello globale il lancio della nuova serie dvLED EC con tecnologie CoB. La nuova serie è basata sulla categoria di prodotto della serie E di Sharp con la tecnologia avanzata Chip on Board (CoB), la quale è stata progettata per rispondere alle esigenze del consumatore, tra cui la tenuta del display e la resa dei neri rispetto ad altre tecnologie LED.

Da Sharp una soluzione dvLED per ogni spazio

Con l’evoluzione del mercato verso il CoB e tenendo conto delle criticità in termini di consumo energetico, la nuova serie Essential CoB dvLED EC di Sharp propone innovazioni significative e aggiunge valore alle organizzazioni che cercano display resistenti, efficienti dal punto di vista energetico e ad alte prestazioni.

La nuova line-up della serie dvLED EC, disponibile in dimensioni con pixel pitch da 0.9, 1.2, 1.5, e a un prezzo conveniente, è sviluppata specificatamente per soddisfare i bisogni in evoluzione delle aziende, dei contesti scolastici, delle sale riunioni, delle conferenze, del retail e degli ambienti ricreativi. Le caratteristiche principali includono:

Tecnologia Flip-Chip CoB: permette di consumare fino al 60% in meno di energia rispetto alla tecnologia SMD standard a parità di livelli di luminosità, aiutando le organizzazioni a ridurre significativamente il consumo energetico e i costi operativi.

permette di consumare fino al 60% in meno di energia rispetto alla tecnologia SMD standard a parità di livelli di luminosità, aiutando le organizzazioni a ridurre significativamente il consumo energetico e i costi operativi. Contrasto e resa dei neri eccellenti: con un rapporto di contrasto fino a 10.000:1, i contenuti vengono presentati con una nitidezza vivida per un’esperienza visiva eccezionale.

con un rapporto di contrasto fino a 10.000:1, i contenuti vengono presentati con una nitidezza vivida per un’esperienza visiva eccezionale. Superficie resistente e facilmente pulibile: la tecnologia CoB garantisce installazioni robuste, durature e di facile manutenzione.

Installazione rapida: le funzionalità avanzate consentono una configurazione più rapida, riducendo i tempi di inattività e i costi di installazione.

le funzionalità avanzate consentono una configurazione più rapida, riducendo i tempi di inattività e i costi di installazione. Controllo remoto dell’alimentazione: l’accessorio RPS-CL-R aggiunge ulteriore praticità e flessibilità per la gestione remota dell’alimentazione.

Scopri la serie dvLED EC per la prima volta a ISE 2026

Sharp mostrerà per la prima volta la nuova serie dvLED EC all’Integrated Systems Europe (ISE) 2026, che avrà luogo dal 3 al 6 febbraio 2026 presso la Fira de Barcelona, Gran Via, Spagna. I visitatori potranno esplorare gli highlight del portfolio di prodotti Sharp dvLED e vedere con i propri occhi i benefici della tecnologia Flip-Chip CoB allo stand 3E500.

“Questo lancio segna una tappa fondamentale per Sharp Display Solutions in vista di ISE 2026”, ha affermato Nils Detje, Product Manager dvLED Solutions di Sharp Display Solutions Europe. “La nuova serie dvLED EC di Sharp con tecnologia CoB stabilisce un nuovo punto di riferimento in termini di efficienza energetica, durata e nitidezza visiva nella tecnologia display professionale a un prezzo competitivo. Introducendo l’innovazione CoB nel nostro portfolio, consentiamo ai nostri clienti di creare esperienze visive più coinvolgenti, sostenibili e affidabili, sia che si tratti di segnaletica aziendale sia di istruzione superiore. Siamo orgogliosi di portare sul mercato questa soluzione di nuova generazione in un momento in cui i clienti chiedono di più dai loro investimenti nei display e non vediamo l’ora di mostrarne tutto il potenziale a ISE 2026”.

Soluzioni display all’avanguardia

La serie Essential CoB dvLED EC rappresenta l’impegno di Sharp verso l’innovazione, la qualità e nel supportare i clienti in un ambiente audio video dinamico. Grazie all’uso efficiente dell’energia, alla qualità superiore delle immagini e al design robusto, le soluzioni dvLED di Sharp consentono alle organizzazioni di creare esperienze visive di grande impatto.