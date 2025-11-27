Sharp: presentate le stampanti multifunzione di nuova generazione

Sharp ha lanciato la nuova serie di stampanti multifunzione A3. Disponibile da ottobre 2025, questa generazione avanzata di MFP A3 a colori e monocromatiche introdurrà una tecnologia smart intuitiva, una sicurezza robusta e un’innovazione eco-friendly per dare impulso a questa nuova era di lavoro smart.

Sostituendo la gamma attuale, queste stampanti multifunzione introducono una serie di nuove funzionalità e innovazioni di design, mantenendo al contempo l’affidabilità e la facilità d’uso che i clienti si aspettano da Sharp. Con il valore TEC più basso del settore, l’utilizzo fino al 50% di plastica riciclata post-consumo (PCR) e l’autenticazione Microsoft Entra ID, questo lancio rappresenta il rinnovamento più significativo da parte di Sharp degli ultimi anni nel campo delle MFP A3.

Produttività senza interruzioni per team più smart

I nuovi dispositivi Sharp sono progettati per offrire una produttività semplice per il lavoro ibrido, combinando velocità, flessibilità e design user-friendly. I gruppi di lavoro possono contare su una produzione rapida e costante, con velocità di stampa fino a 65 pagine al minuto. I team che lavorano in sedi diverse possono beneficiare di capacità di scansione più veloci, digitalizzando e condividendo i documenti in pochi secondi.

La personalizzazione è garantita grazie alla funzione ‘My Favourite Colour Tone’, che permette agli utenti di applicare uno dei dieci stili preimpostati ai propri output per una stampa su misura. Tutto questo è racchiuso in un’interfaccia moderna e intuitiva che semplifica le attività quotidiane, semplificando la stampa da un dispositivo mobile e integrando direttamente i servizi cloud.

Sicurezza e affidabilità avanzate per gli ambienti di lavoro moderni

Le minacce informatiche continuano a crescere in termini di portata e complessità, con solo il 15% dei dipendenti che riceve una formazione specifica sulla sicurezza delle stampanti, secondo un sondaggio di Sharp Europe. I nuovi modelli sono progettati per aumentare la fiducia delle organizzazioni nella sicurezza della tecnologia presente sul posto di lavoro.

L’integrazione di Microsoft Entra ID consente un’autenticazione basata su token continua per gli utenti Microsoft 365, contribuendo a garantire che solo le persone autorizzate possano accedervi.

In caso di problemi con il firmware del dispositivo, il ripristino automatico del BIOS riporta rapidamente il dispositivo a uno stato di sicurezza, riducendo al minimo le interruzioni.

Per le organizzazioni che necessitano di sistemi di sicurezza ancora più efficaci, un kit opzionale per il rilevamento dei virus, come BitDefender, consente di aggiungere ulteriori livelli di protezione e di monitoring per mantenere al sicuro sia il dispositivo stesso che l’intera rete aziendale.

Eco-efficienza e alte prestazioni

La nuova gamma è stata progettata all’insegna della sostenibilità, permettendo alle aziende di non dover scegliere tra prestazioni e responsabilità. Ogni dispositivo è realizzato utilizzando circa il 50% di plastica riciclata post-consumo (PCR), uno dei valori più alti del settore. Sono inoltre confezionati senza polistirene, preferendo il cartone riciclabile, così da ridurre i rifiuti.

L’efficienza energetica è stata inoltre messa in primo piano grazie ai valori TEC più bassi della categoria e a una nuova modalità di risparmio energetico, che aiutano le organizzazioni a ridurre sia l’impronta di carbonio che i costi operativi. Combinando prestazioni avanzate con un design più ecologico, le nuove stampanti multifunzione riflettono l’impegno di Sharp a favore di una tecnologia per l’ambiente di lavoro più sostenibile.

Marco Fusari, Marketing & Channel Sales Manager di Sharp Electronics Italia, ha commentato il lancio: “La nuova serie di stampanti multifunzione A3 non rappresenta solo una semplice aggiunta al nostro portfolio di soluzioni, ma un segnale chiaro verso il futuro delle soluzioni tecnologiche per l’ufficio. Oggi le imprese cercano strumenti capaci di integrare flussi di lavoro in modo più smart, standard di sicurezza avanzati e un impegno concreto verso la sostenibilità. Grazie a questa nuova generazione di MFP, Sharp integra queste necessità in un’unica soluzione all’avanguardia, rispondendo così alle esigenze in continua evoluzione dei clienti”.