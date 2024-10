SNi10: il nuovo firewall industriale di Stormshield

Il settore industriale rappresenta uno dei bersagli principali dei criminali informatici e, tra le realtà che lavorano ogni giorno per rafforzare il perimetro di sicurezza del comparto c’è Stormshield, leader europeo nel mercato della cybersecurity. L’azienda annuncia la disponibilità del firewall SNi10, un nuovo dispositivo che completa la famiglia delle soluzioni Stormshield ad alte prestazioni per la tutela delle infrastrutture OT e risponde alle specifiche esigenze di sicurezza e connettività degli impianti industriali. Progettato per ottimizzare il livello di protezione in ambienti critici, il firewall SNi10 è una soluzione all-in-one perfetta per le infrastrutture industriali che richiedono robustezza ed efficienza.

La gamma Stormshield Network Security è caratterizzata da un potente motore di ispezione che garantisce un’analisi dettagliata dei protocolli industriali. Integrando funzioni di sicurezza avanzate, questo motore identifica e protegge le comunicazioni tra i sistemi industriali dei più noti fornitori, una funzione essenziale per assicurare il regolare svolgimento dei processi operativi. Il firewall SNi10 risponde alla sfida legata alla salvaguardia delle informazioni più essenziali, ovvero comandi e dati scambiati i componenti del PLC. Allo stesso tempo, facilita la messa in rete dei sistemi industriali in ambienti complessi.

Caratteristiche principali del firewall SNi10

Integrazione semplice – Il firewall SNi10 isola i vari elementi della rete operativa tramite un’implementazione in modalità “bridge”, “routed” o ibrida, assicurando un’integrazione senza soluzione di continuità. È inoltre dotato di una guida standardizzata (DIN) per il semplice montaggio modulare o a parete, che lo rende adatto a tutti gli ambienti IT/OT.

Funzionamento garantito – I prodotti della gamma industriale di Stormshield sono progettati per soddisfare i requisiti delle reti operative in termini di prestazioni e disponibilità. Ciò consente a qualsiasi organizzazione di proteggere la propria infrastruttura, garantendo al contempo un funzionamento regolare. Sono inoltre perfettamente adattati ai vincoli specifici degli ambienti industriali, con temperature di funzionamento estese (tra -20 °C e 60 °C) e un'alimentazione di tipo industriale (12-48 V CC).

I prodotti della gamma industriale di Stormshield sono progettati per soddisfare i requisiti delle reti operative in termini di prestazioni e disponibilità. Ciò consente a qualsiasi organizzazione di proteggere la propria infrastruttura, garantendo al contempo un funzionamento regolare. Sono inoltre perfettamente adattati ai vincoli specifici degli ambienti industriali, con temperature di funzionamento estese (tra -20 °C e 60 °C) e un’alimentazione di tipo industriale (12-48 V CC). Confidenzialità assicurata – Grazie alla segmentazione, all’autenticazione degli utenti e alle funzioni VPN, le soluzioni di sicurezza di rete Stormshield consentono di controllare l’accesso remoto degli operatori e di salvaguardare le operazioni di manutenzione a distanza. Inoltre, l’ispezione profonda (DPI) dei protocolli industriali standard analizza i dati per garantire che i processi vengano eseguiti correttamente.

Caratteristiche tecniche

Prestazioni del firewall: 3 Gbit/s

Prestazioni IPS: 1 Gbit/s

Velocità di trasmissione VPN SSL: 200 Mbit/s

Velocità di trasmissione VPN IPsec: 1 Gbit/s

Dichiarazioni

“Le organizzazioni industriali sono un obiettivo primario dei criminali informatici a causa della crescente interconnessione tra varie infrastrutture, devono quindi essere protette”, afferma Andrea Scattina, Country Manager Italy di Stormshield. “Il firewall SNi10 è stato sviluppato appositamente per risolvere questo problema. Facilita la protezione dei sistemi operativi grazie a funzionalità di base come la segmentazione, l’analisi approfondita e il controllo degli accessi“.