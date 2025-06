Sonos Ace: un nuovo aggiornamento software è ora disponibile

Cicli di prodotto rapidi e progetti monouso sono diventati fin troppo comuni nella tecnologia di consumo odierna, soprattutto nella categoria delle cuffie. Le persone si aspettano che i prodotti diventino obsoleti in breve tempo anche se in realtà quasi la metà degli acquirenti (47%) preferisce possedere un numero minore di articoli ma di qualità superiore come dicono i dati di NIQ.

In contrapposizione a ciò, Sonos sta introducendo nuove importanti funzionalità per Sonos Ace, rafforzando l’impegno per prodotti di qualità superiore che durano e migliorano nel tempo.

Le novità di Sonos Ace

L’ultimo aggiornamento del software di Sonos Ace – le pluripremiate cuffie con cancellazione del rumore, amplia l’esperienza home theater con funzioni innovative per la categoria e migliora l’ascolto quando si è in movimento:

Home Theater per due : Godetevi un audio da cinema con un amico o un partner senza disturbare gli altri componenti della famiglia, grazie al dual listener TV Audio Swap.

: Godetevi un audio da cinema con un amico o un partner senza disturbare gli altri componenti della famiglia, grazie al Suono surround realistico: Immergetevi in ogni dettaglio e dimenticatevi che state indossando le cuffie con un suono surround adattato alla vostra stanza grazie a

Immergetevi in ogni dettaglio e dimenticatevi che state indossando le cuffie con un suono surround adattato alla vostra stanza grazie a Cancellazione del rumore migliorata : Godetevi un ascolto ininterrotto con la funzione ANC che ora si adatta in tempo reale a capelli, occhiali e cappelli per compensare le perdite di suono.

: Godetevi un ascolto ininterrotto con la funzione che ora si adatta in tempo reale a capelli, occhiali e cappelli per compensare le perdite di suono. Chiamate più fluide e naturali: Rimanete in contatto con conversazioni più chiare e naturali grazie alle chiamate ad alta risoluzione e al SideTone, che vi permette di sentire un po’ della vostra voce durante le chiamate mentre la funzione ANC è attivo.

Disponibilità

Queste nuove potenti caratteristiche sono disponibili su Sonos Ace tramite un aggiornamento software gratuito.