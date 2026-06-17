Sony e Yodeck per il digital signage integrato con BRAVIA

Sony e Yodeck hanno annunciato una nuova integrazione che introduce funzionalità di gestione remota sicura dei display professionali Sony BRAVIA tramite la piattaforma Yodeck, consentendo a clienti e partner di gestire sia l’hardware che i contenuti da un’unica interfaccia.

La collaborazione riflette un crescente cambiamento nel mercato del digital signage, dove ci si aspetta sempre più che l’hardware dei display e la gestione dei contenuti funzionino insieme come un’unica soluzione senza soluzione di continuità. Per gli operatori con più sedi nei settori della vendita al dettaglio, dell’ospitalità, aziendale e dell’istruzione, ridurre la manutenzione in loco e semplificare le operazioni è diventata una priorità fondamentale.

Combinando la gamma di display professionali di Sony con le funzionalità di gestione dei contenuti basate su cloud e di controllo remoto dei dispositivi di Yodeck, le due aziende offrono una soluzione completa di segnaletica digitale gestita centralmente, progettata per garantire scalabilità, semplicità e affidabilità a lungo termine.

Yodeck ora supporta i display professionali BRAVIA di Sony tramite un controllo IP sicuro, consentendo agli utenti di gestire gli schermi direttamente dal portale Yodeck una volta abilitato il controllo IP sul display. Le azioni di gestione remota includono l’accensione/spegnimento, il riavvio e la programmazione degli orari di funzionamento — il tutto senza richiedere software aggiuntivo o strumenti di terze parti. L’integrazione è progettata per supportare implementazioni su più schermi e sedi, rendendola ideale per ambienti su scala aziendale.

“Oggi i clienti si aspettano che le implementazioni di digital signage siano semplici da gestire, scalabili e completamente connesse”, ha affermato Thorsten Prsybyl, Retail Account Manager, Sony Europe. “Integrando i display professionali Sony BRAVIA con la piattaforma di gestione di Yodeck, consentiamo a clienti e partner di controllare da remoto sia i contenuti che l’hardware attraverso un unico ecosistema, contribuendo a ridurre la complessità operativa e migliorando al contempo l’efficienza dell’implementazione.”

Yodeck apporta a questa collaborazione una piattaforma CMS collaudata, già implementata in migliaia di sedi in tutto il mondo, oltre a una rete di oltre 1.000 partner a livello globale, tra cui integratori AV e fornitori di servizi gestiti che installano attivamente i display Sony negli ambienti dei clienti.

La partnership rafforza inoltre la proposta di valore per i rivenditori e i partner di canale Sony, trasformando i display professionali BRAVIA in parte di un ecosistema software completamente gestito anziché in un’offerta hardware autonoma. Le aziende saranno in grado di fornire una soluzione di digital signage più completa che combina display professionali, gestione dei contenuti basata su cloud e controllo remoto dell’hardware in un’unica implementazione.

“I clienti del digital signage richiedono sempre più spesso una piattaforma unificata che consenta loro di gestire da remoto ogni aspetto della propria implementazione”, ha affermato Mark Keegan-Buckley, Partner Manager, Yodeck. “Questa integrazione con i display professionali BRAVIA di Sony offre ai nostri partner e clienti una soluzione facile da implementare e pronta per le grandi aziende, che combina una tecnologia di visualizzazione di alta qualità con una gestione semplice e centralizzata”.

Si prevede che questa collaborazione apporti vantaggi in particolare alle organizzazioni che gestiscono reti di display di grandi dimensioni o distribuite, dove la riduzione delle visite in loco e l’ottimizzazione dei flussi di lavoro di gestione possono ridurre significativamente i costi operativi nel tempo.

Una volta implementata, la soluzione combinata di Sony e Yodeck offre ai clienti una piattaforma stabile e completamente gestita, in grado di adattarsi alle esigenze aziendali, semplificando al contempo la manutenzione continua e le operazioni quotidiane.