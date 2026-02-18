Stampa tessile: la nuova frontiera digitale aiuta l’ambiente

Specializzata nella stampa su tessuti con fibre naturali e con l’80% della sua produzione esportata in 40 Paesi diversi, la società turca Ayyıldız Dokuma aveva un grosso problema: gli impianti si trovano nel bacino dell’Ergene, un’area afflitta da una grave carenza idrica che l’ha spinta a lasciare i metodi di stampa tradizionali, particolarmente esigenti sotto questo aspetto. Dopo alcune esperienze insoddisfacenti a causa dei problemi di qualità e continuità produttiva, l’azienda è stata la prima in Turchia a installare e utilizzare attivamente la stampante Monna Lisa 64000 di Epson, con cui ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

“Le tecnologie tradizionali non erano sostenibili”

Affermando che l’azienda considera la sostenibilità non solo una tendenza, ma una gestione totale del processo, Emre Oğulu, cofondatore di Ayyıldız Dokuma, ha dichiarato: “Abbiamo dovuto passare alla stampa a pigmenti a causa della carenza d’acqua nella regione. Nei primi tentativi con macchine di altri produttori non siamo riusciti a gestire la qualità e la continuità produttiva: il processo non era sostenibile. A quel punto è intervenuta Epson non solo con una stampante, ma anche con la sua filosofia aziendale.”

Sottolineando che, grazie alle tecnologie all’avanguardia di Epson integrate nella stampante, dopo l’investimento nella Epson Monna Lisa 64000 l’azienda ha raggiunto standard di produzione ininterrotti e di alta qualità, Emre Oğulu ha aggiunto: “Nella Epson Monna Lisa si può chiaramente vedere il design italiano che incontra la tecnologia giapponese. Grazie alla tecnologia digitale a getto d’inchiostro a pigmenti, abbiamo ridotto significativamente il nostro consumo di acqua ed energia, ottenendo al contempo un incredibile miglioramento nella velocità di campionatura e produzione. Solo otto mesi dopo l’acquisto della prima macchina, abbiamo investito in una seconda unità per stare al passo con la crescente domanda e mantenere questa qualità.”

Epson: non un fornitore, ma un partner strategico

Evidenziando che durante il processo di collaborazione Epson non ha agito semplicemente come fornitore di macchinari, ma come “partner” coinvolto in ogni fase della produzione con il proprio staff tecnico, Oğulu ha concluso: “Questo investimento ci ha incoraggiato, in qualità di azienda turca, a competere sul mercato mondiale. La sinergia che abbiamo creato con Epson ci rafforza nei nostri obiettivi di produzione sostenibile.”

Informazioni su Epson Monna Lisa 64000

Fiore all’occhiello di Epson nella stampa tessile digitale, Monna Lisa 64000 è una stampante digitale di produzione che offre alta velocità e precisione con 64 testine di stampa PrecisionCore. Grazie soprattutto all’uso di inchiostro a pigmenti, elimina i processi ad alto consumo di acqua come il lavaggio post-stampa, riducendo al minimo l’impatto ambientale.

Le caratteristiche principali della macchina includono:

· funzionamento ad alta velocità con 64 testine di stampa;

· basso consumo di acqua ed energia grazie alla tecnologia avanzata degli inchiostri a pigmenti;

· stampe vivaci, dettagliate e resistenti su fibre naturali;

· testine di stampa di lunga durata che garantiscono prestazioni stabili;

· ampia gamma cromatica e alta precisione.