Stampanti multifunzione: il portafoglio Sharp a Inspire Expo

Sharp Europe ha svelato il suo ultimo e più ampio portfolio di stampanti a Inspire Expo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vedere e provare una gamma di dispositivi progettati per soddisfare ogni esigenza dei clienti, completamente personalizzabili per ogni ambiente di lavoro.

Collegandosi in tempo reale a Synappx Manage, anch’esso lanciato oggi da Sharp all’Expo, per la prima volta, i nuovi dispositivi multifunzione dimostrano l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni seamless, produttive, sicure e sostenibili in tutti gli ambienti di lavoro moderni, supportando le organizzazioni che adottano attività ibride e cloud-based.

Tra le nuove stampanti multifunzione di Sharp in evidenza figurano:

MX-B428W MFP A4

· In uscita alla fine di maggio 2026, questa MFP A4 compatta offre una stampa conveniente e affidabile per piccoli uffici o PMI.

· Progettata per una semplice integrazione nei flussi di lavoro in cloud, supporta la scansione integrata, funzionalità di stampa sicura e una maggiore sicurezza del dispositivo.

MFP A3 a colori ad alta velocità (in anteprima)

· Realizzata per uffici con esigenze professionali, questa MFP a colori ad alta velocità combina produttività, efficienza e durata con opzioni di finitura professionale dei documenti.

· I partecipanti di Inspire Expo potranno vedere in anteprima esclusiva il dispositivo, il cui lancio è previsto per l’estate 2026.

MFP monocromatica A3 entry level (in anteprima)

· Questa MFP monocromatica A3 entry level è ideale per le organizzazioni che cercano output affidabili e di alta qualità, con un costo totale di gestione ridotto.

· Presentata in anteprima anche a Inspire Expo, completa un portfolio sempre più ampio offrendo sicurezza e facilità d’uso.

“La gamma di stampanti multifunzione Sharp offre ora soluzioni per soddisfare praticamente ogni esigenza aziendale e di ufficio”, afferma Ben Lake, Senior Product Manager per i prodotti multifunzione e stampanti di Sharp Europe. “Dai modelli entry-level ai device Light Production ad alta velocità, i nostri dispositivi multifunzione offrono ai clienti un’unica piattaforma connessa per monitorare, gestire e ottimizzare i flussi di lavoro di stampa e documentazione documentali, trasformando velocità e produttività in valore reale e misurabile come parte della Sharp Digital Experience”.

Synappx Manage – Stampa connessa per l’ufficio moderno

I partecipanti a Inspire potranno vedere tutte le stampanti multifunzione Sharp in funzione e completamente connesse a Synappx Manage, con dimostrazioni di monitoraggio in tempo reale, gestione e funzionamento sicuro dell’intero portfolio prodotti.

Questo approccio unificato semplifica l’amministrazione IT, riduce i costi operativi e garantisce alle organizzazioni la possibilità di scalare in modo efficiente le proprie capacità di stampa e di flusso di lavoro, mantenendo al contempo un elevato livello di sicurezza dei dati, ottimizzando il consumo energetico per la sostenibilità e sfruttando una connettività senza interruzioni tra dispositivi e servizi cloud.