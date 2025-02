Superare le sfide in magazzino

Progettare il magazzino del domani

I vostri clienti hanno davanti a sé un futuro entusiasmante ma ricco di sfide. A fronte di esigenze in continua evoluzione, di problemi nella catena di approvvigionamento e della drastica diminuzione della manodopera qualificata, è sempre più difficile preservare l’efficienza dei magazzini e dei centri di distribuzione. Per rimanere competitivi occorre diventare più flessibili, più veloci e più innovativi.

Una delle sfide principali che si presentano in magazzino riguarda l’ottimizzazione dei processi, in quanto le conseguenze degli errori sono spesso costose: resi, consegne errate e scorte imprecise si ripercuotono sull’esperienza del cliente e bloccano l’intera operazione. Al tempo stesso, il settore è alle prese con una costante carenza di manodopera. La situazione è ulteriormente aggravata dal numero ridotto di lavoratori qualificati e dalla grande richiesta di una formazione rapida ed efficace per i nuovi dipendenti.

In un ambiente così dinamico, è fondamentale che la catena di approvvigionamento sia aggiornata. Ritardi o errori nella gestione dell’inventario compromettono l’intero processo. Acquisire i dati in modo accurato e veloce è determinante al fine di rendere la catena di approvvigionamento più resiliente e flessibile.

Tecnologie innovative che fanno la differenza

Honeywell, azienda americana che da molti anni sviluppa con successo hardware innovativi per l’uso nei magazzini, conosce meglio di chiunque altro le esigenze e le sfide di questo settore. In tal senso, il nuovo mobile computer CK67, basato sul suo predecessore di fama mondiale Honeywell CK65, è stato sviluppato appositamente per le varie attività da magazzino. Non è solo robusto e potente, ma anche incredibilmente versatile e quindi perfetto per i turni di lavoro più impegnativi. Dotato di tecnologia FlexRange, 5G e Wi-Fi 6E, il CK67 di Honeywell provvede a registrare gli articoli con rapidità, facendo in modo che nessun ordine vada perso e che tutti i prodotti arrivino al posto giusto.

Il CK67 è progettato per un uso continuo e le sue batterie sostituibili a caldo garantiscono un funzionamento praticamente ininterrotto. Sostituire la batteria è semplice e veloce e si traduce in zero interruzioni del flusso di lavoro e maggiore produttività. Supportando batterie standard e ad alte prestazioni, il CK67 di Honeywell è flessibile per il funzionamento su più turni, indicato per un utilizzo h24, 7 giorni su 7.

Addio alle lunghe sessioni di formazione

Grazie all’interfaccia intuitiva e al design ergonomico, formare i nuovi dipendenti è decisamente più semplice. Lavorare è più confortevole, con conseguente aumento della produttività e della soddisfazione.

Perché i vostri clienti dovrebbero scegliere il CK67 di Honeywell? Perché tutte le caratteristiche e funzioni portano a un elemento chiave: il taglio dei costi.

Per ogni applicazione

Il CK67 di Honeywell è disponibile con varie tipologie di tastiera, da alfanumerica a numerica e numerica con lettere maiuscole. È disponibile anche nella versione standard e ATEX (antideflagrante) o per ambienti freddi (celle frigorifere). Honeywell offre un’ampia gamma di accessori, come supporti veicolari e per scansioni, gusci protettivi e imager FlexRange.

Anche il miglior dispositivo vale tanto quanto il suo servizio di assistenza

Ciò che rende i dispositivi Honeywell particolarmente potenti e un investimento per il futuro è la piattaforma Mobility Edge, che offre stabilità, sicurezza e longevità per far funzionare in modo affidabile i dispositivi e il software negli anni a seguire e per rendere la manutenzione semplice ed economica.

Mobility Edge si integra facilmente in qualsiasi ambiente e permette di risparmiare tempo e risorse preziose quando si adottano nuove applicazioni, convalidando dispositivi e software una sola volta. In questo modo, si riducono i costi e si garantisce una distribuzione più rapida.

Grazie alla sua elevata scalabilità, i processi di magazzino riescono a tenere facilmente il passo con la crescita dei clienti, senza compromettere l’efficienza o i tempi di consegna. La solida architettura di sicurezza protegge dagli attacchi informatici e dalla perdita di dati per mantenere al sicuro i dati dei clienti e i processi di magazzino.

Scopri il mobile computer CK67 e molti altri prodotti Honeywell per il magazzino: https://honeywell.jarltech.com/en/honeywell

Per maggiori informazioni visita il sito www.jarltech.com