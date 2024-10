Switch Edge multi-Gigabit x240: Allied Telesis lancia due nuovi modelli

Sempre pronta ad offrire soluzioni di rete all’avanguardia, Allied Telesis, azienda mondiale operante nel settore delle reti intelligenti, annuncia la disponibilità di due nuovi modelli della serie x240: x240-10GHXm, switch Edge multi-Gigabit a 8 porte PoE++ da 90W con 2 porte SFP+ in un dispositivo di dimensioni compatte (possibilità di implementare due switch in una singola unità rack) e x240-26GHXm, switch Edge multi-Gigabit a 24 porte da 90W PoE++ con 2 porte SFP+.

Caratteristiche dei nuovi modelli di switch Edge multi-Gigabit x 240

Progettata per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle aziende moderne, la serie x240 degli switch Edge multi-Gigabit, offre flessibilità, prestazioni e alimentazione senza precedenti in un formato compatto. Gli avanzati switch Layer 3 multi-Gigabit sono inoltre dotati di uplink da 10 Gigabit, rendendoli ideali per l’accesso alla rete ad alte prestazioni.

L’offerta di 90 watt di potenza (PoE++) su ciascuna porta li rende perfetti per connettere dispositivi a elevato consumo energetico, come telecamere di sicurezza esterne, access point e dispositivi AV. I due uplink SFP+ consentono una connessione dati ad alte prestazioni al core della rete, anche su lunghe distanze.

Le porte multi-Gigabit consentono di aggiornare agilmente i punti di accesso Wi-Fi 6/6E e Wi-Fi 7, che richiedono prestazioni di collegamento dati superiori a 1Gbps, senza necessità di sostituire il cablaggio esistente, poiché la tecnologia multi-Gigabit supporta larghezze di banda di 2,5Gbps e 5Gbps sui cavi legacy.

Più flessibilità e riduzione dei costi

La serie switch Edge multi-Gigabit x240 mette a disposizione soluzioni efficienti per i clienti che desiderano flessibilità, in quanto gli switch supportano e reti aziendali e software-defined e l’Ethernet Protection Switched Ring (EPSR) e ERPS basato sugli standard G.8032 per le architetture ad anello.

Vista Manager Unified network management e monitoring e Autonomous Management Framework Plus (AMF Plus) operano in modo congiunto per ridurre i costi operativi, migliorare la visibilità del network e automatizzare e semplificare la gestione di rete e dispositivi.

I modelli della serie x240 di Allied Telesis sono ora disponibili.

Dichiarazioni

“La serie switch Edge multi-Gigabit x240 conferma il nostro impegno a fornire soluzioni di rete all’avanguardia che soddisfino le esigenze dinamiche delle aziende moderne”, ha dichiarato Rahul Gupta, Chief Technology Officer di Allied Telesis. “Con le sue capacità multi-Gigabit, la robusta alimentazione e le funzioni di gestione avanzate, questa serie è pronta a supportare gli ambienti di rete più esigenti”.