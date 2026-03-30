TCL amplia la propria offerta di prodotti per il mercato italiano

TCL, brand attivo nel settore dell’elettronica di consumo, amplia la propria lineup per il mercato italiano con una serie di novità di rilievo. Dalla tecnologia SQD‑Mini LED per TV, soundbar e monitor gaming fino agli smartphone NXTPAPER, sistemi di refrigerazione, elettrodomestici per la cura del bucato e climatizzatori con intelligenza artificiale integrata: la nuova line up di TCL è progettata per offrire ai consumatori ecosistemi più efficienti e interconnessi.

Federico Faravelli, direttore commerciale Consumer Electronics di TCL Italia, ha commentato: “Il mercato italiano ci chiede sempre più tecnologie in grado di semplificare e migliorare la vita quotidiana. Che si tratti di un TV con performance visive da sala cinema o di un frigorifero con una gestione intelligente degli spazi, le nostre ultime soluzioni combinano funzionalità avanzate e design orientato all’utente, riducendo la complessità delle attività di tutti i giorni.”

Performance di rilievo con i TV SQD-Mini LED

Dal lancio del primo TV QD-Mini LED al mondo nel 2019, TCL ha contribuito in modo determinante all’evoluzione della tecnologia Mini LED. I TV SQD-Mini LED rappresentano la nuova frontiera del display, con un significativo avanzamento nella qualità dell’immagine e nella resa cromatica.

Il modello di punta, la serie X11L, integra display ad alte prestazioni, audio immersivo e un’estetica ricercata. Con una luminosità di picco che arriva a 10.000 nit, oltre 20.000 aree di Local Dimming ad alta precisione e una copertura fino al 100% del gamut BT.2020 in ogni condizione di visione, la serie X11L si avvale inoltre dell’Audio by Bang & Olufsen per un’esperienza sonora e visiva senza compromessi.

La serie C8L porta la tecnologia SQD-Mini LED nel segmento premium, combinando l’esperienza immersiva da grande schermo con un design minimalista di alta qualità e un audio di livello cinematografico. Con luminosità fino a 6.000 nit, 4.032 aree di Local Dimming e un refresh rate a 144Hz, garantisce una visione fluida e dettagliata in qualsiasi contesto d’uso.

A completare la gamma, la serie C7L, per rendere la tecnologia SQD‑Mini LED accessibile a una fascia di pubblico più ampia: luminosità di picco fino a 3.000 nit HDR, refresh rate a 144Hz con supporto VRR e connettività HDMI 2.1, per un equilibrio ottimale tra resa cinematografica e reattività nel gaming.

TCL sta inoltre collaborando con Google per portare le funzionalità di Gemini nei mercati supportati. È previsto nella roadmap di Google TV il lancio in ulteriori Paesi e lingue nel corso di questo 2026.

Quando il design incontra prestazioni di qualità

Per chi non vuole scendere a compromessi tra qualità dell’immagine e design, la serie TCL A400 Pro NXTVISION integra la tecnologia QD-Mini LED in un TV lifestyle pensato per inserirsi naturalmente negli interni contemporanei. La struttura unibody in noce chiaro e il pannello Matte HVA conferiscono allo schermo l’aspetto di un’opera d’arte a parete. La tecnologia QD-Mini LED con fino a 448 aree di Local Dimming garantisce un controllo preciso di luce e contrasto per una resa visiva accurata e uniforme.

TCL ridefinisce il benchmark dei TV RGB-Mini LED

La primavera 2026 segna un nuovo capitolo per TCL nel segmento RGB-Mini LED, con il lancio di due nuove serie nel mercato italiano. Al centro dell’innovazione c’è la tecnologia RGB Precision Dimming: un approccio che agisce sull’intera filiera, dai chip RGB al pannello, affrontando una delle criticità più diffuse nell’industria e portando le prestazioni di luce e colore a un livello inedito rispetto ai TV RGB-Mini LED tradizionali.

Un audio immersivo all’altezza delle immagini

Performance visive di alto livello richiedono un audio equivalente. La lineup audio 2026 di TCL è progettata per elevare l’esperienza visiva senza richiedere configurazioni complesse.

La soundbar TCL A65K Design Series coniuga un profilo ultra-slim da 50mm con un sistema audio 3.1.2 canali Dolby Atmos, ottimizzando la resa dei dialoghi e delle frequenze basse con un ingombro minimo.

La TCL Q85H Pro genera una profondità sonora cinematografica attraverso un sistema 7.1.4 canali con supporto Dolby Atmos e DTS:X, potenziato dalla tecnologia RayDanz Lite e da componenti surround wireless per un’immersione audio completa.

Lo Speaker TCL Z100 Wireless Free Sound consente un’espansione modulare del sistema audio con 170W di potenza per unità e compatibilità Dolby Atmos FlexConnect, supportando configurazioni surround scalabili e completamente prive di cavi.

Gaming e produttività

L’ecosistema TCL si estende dal salotto agli spazi dedicati al gaming e al lavoro, per prestazioni ottimali in ogni occasione.

Il monitor gaming TCL 32X3A OLED abbina un pannello OLED a un game accelerator dual-mode UHD 240Hz / FHD 480Hz, garantendo contrasto profondo e fluidità estrema per il gaming competitivo.

Il TCL 27C2A QD-Mini LED Dual-mode Gaming Monitor integra la tecnologia QD‑Mini LED con 1.196 zone di dimming e un refresh rate dual-mode FHD 320Hz, assicurando nitidezza e reattività elevate anche su contenuti ad alto contrasto.

Il TCL 57R94 Dual 4K QD-Mini LED Monitor propone un formato Horizon Vision 32:9 con curvatura Golden 1000R. La tecnologia QD‑Mini LED di TCL restituisce contrasto profondo, colori vividi e un impatto HDR di rilievo, per una resa visiva immersiva che mantiene la postazione ordinata e focalizzata.

Una connettività che si adatta al tuo ritmo

Per chi è sempre in movimento o gestisce contemporaneamente lavoro e studio, la gamma di dispositivi connessi TCL garantisce comunicazione continua con colleghi, familiari e amici.

Lo smartphone TCL NXTPAPER 70 Pro è dotato di display NXTPAPER 4.0 Natural Light, una soluzione avanzata per la protezione visiva che riduce i riflessi e restituisce una chiarezza simile alla carta. Il dispositivo integra un sistema fotografico da 50MP, processore MediaTek Dimensity 7300, certificazione IP68 e un’autonomia prolungata.

Il Note A1 NXTPAPER è la soluzione per chi studia o per chi gestisce il proprio lavoro fuori dall’ufficio: display 120Hz, 16,7 milioni di colori e vetro a tripla protezione con trattamento anti-riflesso, anti-abbagliamento e anti-impronta, oltre alla certificazione TÜV per una visione simile alla carta e priva di sfarfallio. I risultati dei test indipendenti dimostrano una riduzione del 76% dei riflessi e del 55% dell’abbagliamento, favorendo una concentrazione prolungata per la lettura, la scrittura e il lavoro digitale.

Lo smartwatch MOVETIME MT48 Kids chiude la gamma con una proposta pensata per le famiglie: GPS dual-frequency L1+L5 con aggiornamento al secondo, zone di sicurezza personalizzabili e cronologia percorsi per una localizzazione sempre precisa. Videochiamate 4G, VoLTE, messaggistica e SOS one-touch mantengono il contatto con i genitori, mentre IP68 e 900mAh di batteria garantiscono fino a 2,5 giorni di utilizzo continuativo.

Efficienza energetica e ottimizzazione degli spazi in cucina e in lavanderia

Efficienza degli spazi, risparmio energetico e igiene sono requisiti centrali nelle case europee contemporanee. La gamma di refrigeratori e lavatrici TCL è progettata per semplificare le attività quotidiane, dalla gestione del bucato alla conservazione degli alimenti.

La serie Mega Space SE adotta una configurazione counter-depth per un’integrazione pulita con i mobili da cucina esistenti. Il sistema Free Built‑in® Upright offre combinazione libera tra frigorifero e congelatore per una gestione flessibile degli spazi. La lavatrice F4 Velocare riduce i tempi di ciclo con la tecnologia Turbo Speed. La P5 Super Drum® combina tamburo da 540mm e classe A‑40% per una pulizia profonda a basso consumo. La F122 Ecorora integra il sistema EBS anti-batterico e il motore Smart DD per igiene e durata.

Comfort climatico smart con l’AI

Il comfort abitativo non è più solo una questione di temperatura: qualità dell’aria, consumi energetici e semplicità di controllo sono diventati requisiti imprescindibili. TCL risponde con due condizionatori progettati per integrare intelligenza artificiale e tecnologie avanzate di filtrazione.

Il TCL FreshIN C8 combina il sistema QuadruPuri – quattro livelli di purificazione dell’aria – con la tecnologia AI Eco per ottimizzare i consumi fino al 37%, mantenendo un livello sonoro di appena 16dB. Il VoxIN P9 porta il controllo vocale offline nell’esperienza di climatizzazione, abbinandolo alla stessa funzione AI ECO per una gestione intuitiva e a basso impatto energetico, senza dipendere dalla connessione a internet

Connettività senza interruzioni: soluzioni 5G e Wi‑Fi

Senza una rete stabile e ad alta velocità, nessun dispositivo può operare al massimo delle proprie potenzialità. La gamma di soluzioni 5G e Wi‑Fi di TCL è progettata per garantire connettività continua e potente in ogni ambiente domestico.

Il TCL LINKHUB WR5360 supporta lo standard Wi‑Fi 7 per un networking domestico più veloce e a latenza ridotta.

Il TCL 5G CPE B50 offre velocità 5G fino a 5,47Gbps con dual‑band Wi‑Fi 7, ottimizzato per abitazioni con un elevato numero di dispositivi connessi simultaneamente.

Il TCL 5G Mobile Wi‑Fi B50 Pro completa la gamma con connettività portatile 5G fino a 3,27Gbps e una batteria da 5.000mAh per un’autonomia fino a 17 ore.