TCL rende il ritorno alla routine più piacevole

Finite le vacanze estive è tornato Settembre e con esso il momento di fare i conti con le routine: c’è chi rientra a scuola, chi all’università e chi torna al lavoro. Che si tratti di affrontare il primo anno di università, partecipare a riunioni in movimento o ritagliarsi del tempo per studiare, l’ecosistema completo di dispositivi connessi TCL, specialista nell’elettronica di consumo, offre soluzioni flessibili per mantenere alta la produttività, gestire al meglio le attività quotidiane e affrontare ogni giornata con efficienza. Ecco le proposte più efficaci pensate per supportare il ritorno alla routine.

Un risveglio più leggero, grazie ad uno schermo più delicato

La mattina può determinare il tono dell’intera giornata, per questo è importante iniziare con delicatezza e produttività. Studenti, genitori e professionisti si affidano a dispositivi come laptop e tablet per organizzare gli impegni, rivedere gli appunti o stimolare la creatività. In questo contesto, cercano soluzioni intuitive, versatili e con lunga autonomia, capaci di adattarsi alle diverse esigenze quotidiane.

Tablet TCL NXTPAPER 11 Plus: questo tablet è progettato per offrire un’esperienza visiva coinvolgente e prolungata, ideale per studenti, creativi e chi desidera prendere appunti e preferisce un’esperienza simile quella su carta. Dotato del display NXTPAPER, tecnologia esclusiva di TCL, filtra la luce blu direttamente a livello hardware – il che significa che il filtro è integrato direttamente nel pannello anziché essere applicato tramite software – e riduce i riflessi, offrendo un’esperienza visiva confortevole esimile alla carta, perfetta per leggere, prendere appunti o disegnare. Supporta l’uso dello stilo e offre lunga autonomia della batteria, risultando ideale per chi cerca produttività senza distrazioni, sia in casa che all’aperto. Crea la tua zona di concentrazione

Schermi di grandi dimensioni aiutano a migliorare la concentrazione e consentono di gestire più schede contemporaneamente durante lo studio o il lavoro. L’ecosistema di dispositivi TCL ti aiuta a rimanere mantenere la concentrazione, che tu stia studiando per l’università, gestendo riunioni, o creando un angolo tranquillo a casa tua.

Router TCL HH516: un router basato sull’intelligenza artificiale progettato per dare priorità alla larghezza di banda dove serve di più, che si tratti di apprendimento a distanza, riunioni ibride o gaming multiplayer. Si adatta ai cambiamenti d’uso e supporta il Wi-Fi 7 per una maggiore velocità di trasferimento dati. Le caratteristiche principali includono una tecnologia intelligente che regola automaticamente la larghezza di banda in base all’attività, come streaming, gaming o videochiamate, in modo da ottenere una connessione Internet più fluida e veloce, compatibile con il più recente standard Wi-Fi (Wi-Fi 7, IEEE 802.11be).

Porta ovunque la tua vita digitale con gli smartphone TCL

Dai corridoi della scuola ai tavolini dei bar e ai tragitti in treno, gli smartphone TCL sono progettati per seguirti ovunque, offrendo resistenza, connessioni veloci e schermi leggibili anche all’aperto.

TCL 60 SE NXTPAPER 5G: questo smartphone con schermo antiriflesso è progettato per l’uso quotidiano in ambienti luminosi. Combina una visione confortevole con la connettività 5G, aiutando gli utenti a rimanere produttivi a casa, all’aperto o in movimento. Che tu sia immerso nella lettura, ripassando gli appunti tra una lezione e l’altra o partecipando a una videochiamata dal treno, offre uno schermo luminoso, simile alla carta, che non affatica la vista. Le caratteristiche principali includono lo schermo NXTPAPER di TCL per una visione confortevole, connettività 5G per un accesso in tempo reale e tecnologia di protezione degli occhi per un utilizzo prolungato.

Strumenti più intelligenti, ripresa semplice

Con la ripresa delle attività quotidiane, lavorare e studiare in modo più intelligente significa ottimizzare il tempo trascorso davanti allo schermo, non aumentarlo. Grazie a un ecosistema connesso di strumenti che favoriscono equilibrio, chiarezza e controllo, TCL rende il ritorno alla routine un po’ più semplice, che tu sia uno studente, un lavoratore o una persona con diversi interessi.