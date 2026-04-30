TerraMaster lancia D1 SSD Rugged Enclosure

TerraMaster, brand specializzato in soluzioni storage professionali, presenta D1 SSD Rugged Enclosure, il nuovo enclosure SSD portatile pensato per chi lavora in movimento e non può permettersi compromessi in termini di protezione, velocità e affidabilità.

Progettato per affrontare condizioni d’uso estreme, D1 SSD combina un corpo unibody in alluminio di grado aeronautico, certificazione IP67 contro acqua e polvere e una sorprendente resistenza alla compressione fino a 1,2 tonnellate. Un dispositivo compatto ma estremamente robusto, nato per accompagnare fotografi, videomaker, professionisti outdoor, tecnici e lavoratori mobili in ogni contesto operativo.

Protezione totale per i dati più importanti

Con D1 SSD, TerraMaster punta a offrire una soluzione che metta al centro la sicurezza dei dati anche negli scenari più complessi. La struttura monoblocco in alluminio aeronautico garantisce un’elevata resistenza a graffi, corrosione e usura, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti esterni e durante spostamenti frequenti.

A rafforzare ulteriormente il livello di protezione c’è la certificazione IP67, ottenuta grazie a guarnizioni in silicone di precisione che rendono il dispositivo impermeabile e totalmente protetto dalla polvere. Il D1 SSD può resistere a immersioni fino a 1 metro per 30 minuti, risultando ideale per chi opera sotto la pioggia, in ambienti polverosi, nei cantieri o durante produzioni outdoor. Le performance di protezione sono state verificate da enti di test riconosciuti a livello internazionale, tra cui SGS.

Non meno rilevante la sua capacità di resistere alla pressione: la struttura rinforzata sopporta infatti una compressione fino a 1,2 tonnellate, mentre il design interno anti-shock contribuisce ad assorbire urti e cadute accidentali, proteggendo SSD e contenuti archiviati anche nelle situazioni più impegnative.

Velocità elevate e silenziosità operativa

Accanto alla robustezza, il nuovo enclosure TerraMaster punta su prestazioni di alto livello. Grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen2, al supporto UASP e all’ottimizzazione TRIM, D1 SSD raggiunge velocità reali di lettura e scrittura sequenziale fino a 1020MB/s, offrendo trasferimenti rapidi e fluidi anche per file di grandi dimensioni.

Il sistema di raffreddamento passivo, inoltre, assicura un funzionamento silenzioso, aspetto particolarmente apprezzato da chi lavora in ambienti professionali o durante sessioni di editing e produzione sul campo.

Compatibilità ampia e massima flessibilità

Il dispositivo supporta SSD M.2 2280 NVMe con capacità fino a 8TB per singola unità, offrendo un’importante possibilità di espansione in un formato tascabile.

Ampia anche la compatibilità: Windows, macOS e Linux sono supportati nativamente, così come il collegamento a computer, TV e smartphone con OTG, per un utilizzo immediato in modalità plug-and-play.

Pensato per chi lavora ovunque

Con un peso di appena 146 grammi e un design compatto, D1 SSD Rugged Enclosure si propone come soluzione ideale per tutti quei professionisti che necessitano di uno storage affidabile, trasportabile e pronto all’uso in qualsiasi situazione. Dai creativi ai professionisti outdoor, dai lavoratori in mobilità agli studenti, fino agli utenti Mac che cercano una soluzione performante e resistente: il nuovo prodotto TerraMaster punta a rispondere alle esigenze di un mercato sempre più dinamico.