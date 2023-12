ThinkPad e IdeaPad: in arrivo l’AI

In vista del CES 2024, Lenovo ha presentato nuovi laptop aziendali e consumer progettati per sbloccare nuove esperienze di intelligenza artificiale e aumentare produttività, creatività ed efficienza. I nuovi Lenovo ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-in-1 e IdeaPad Pro 5i sono laptop Intel Evo basati sui più recenti processori Intel Core Ultra e Windows 11 che offrono efficienza energetica, prestazioni ed esperienze coinvolgenti ottimali. Il supporto dedicato all’accelerazione dell’intelligenza artificiale aiuterà gli utenti ad abbracciare nuove esperienze e a migliorare l’efficienza nel lavoro e nel tempo libero, comprese le funzionalità abilitate da Copilot in Windows. Che si tratti di lavoro o di piacere, questi laptop Lenovo sono tra i primi a guidare una rivoluzione dei PC AI che cambierà radicalmente il modo in cui le persone creano, collaborano e interagiscono con i PC. Progettati per offrire agli utenti l’esperienza PC più completa di sempre, ThinkPad X1 e IdeaPad Pro 5i aiuteranno gli utenti ad abbracciare una nuova generazione di elaborazione AI.

Pronti per la prossima generazione di computing aziendale

La prossima generazione di elaborazione aziendale è qui. I laptop Lenovo con processori Intel Core Ultra sono pronti per il futuro dell’informatica nelle aziende. Hanno tre motori di calcolo: CPU (Central Processing Unit), GPU (Graphics Processing Unit) e NPU (Neural Processing Unit), in grado di gestire le attività del PC AI in modo efficiente e intelligente. Le attività di elaborazione vengono caricate sulla NPU e/o sulla GPU che migliora l’efficienza e le prestazioni e offre una gestione energetica di livello superiore. Gli utenti possono usufruire di flussi di lavoro fluidi e di migliore qualità nelle applicazioni software supportate1 come Zoom (per il quale ThinkPad X1 Carbon e ThinkPad X1 2-in-1 sono gli unici laptop certificati2), Microsoft Teams, Studio Effects, Adobe Lightroom e molte altre. Caratteristiche come le previsioni del testo, la sfocatura dello sfondo, le trascrizioni delle riunioni e le e-mail di riepilogo migliorano la produttività, mentre gli strumenti per i contenuti digitali massimizzano la creatività senza influire sulle prestazioni complessive del sistema. Con Copilot in Windows, le attività quotidiane degli utenti diventano più semplici, veloci e semplici. Le nuove funzionalità aiuteranno a riassumere le pagine web, comporre un’e-mail, modificare le impostazioni e abilitare nuove esperienze nelle app tra cui Paint, Strumento di cattura e altro ancora. Lenovo sta trasformando i suoi PC e altri dispositivi per fornire soluzioni AI personalizzate. Collaborando con partner strategici, Lenovo ha una visione condivisa per guidare questo cambiamento trasformativo nel personal computing.

Inoltre, Lenovo ha annunciato l’espansione del suo portafoglio di cloud ibrido, basato sulla prossima generazione di processori scalabili Intel Xeon. Fornisce una nuova piattaforma predisposta per l’intelligenza artificiale con prestazioni migliorate, gli acceleratori più recenti e nuovi servizi professionali Lenovo per l’intelligenza artificiale come passo successivo fondamentale per abilitare un approccio dinamico all’intelligenza artificiale ibrida attraverso modelli pubblici, privati e di base.

Esperienze utente senza compromessi necessitano di continua innovazione

Il Product Diversity Office di Lenovo cerca di integrare l’inclusione e il feedback di diversi segmenti di utenti nelle prime fasi dello sviluppo del prodotto. Questa esperienza cliente inclusiva è sempre stata il fulcro dell’innovazione ThinkPad.

L’interfaccia tattile ha sempre fatto parte del design ThinkPad dal 1992 per aiutare gli utenti non vedenti a navigare sulla tastiera. Nel 2021, Lenovo attraverso il suo Product Diversity Office ha stabilito una partnership con la Governor Morehead School for the Blind di Raleigh, nella Carolina del Nord, negli Stati Uniti, per comprendere meglio come gli utenti ipovedenti interagiscono con i propri PC. Lenovo è il primo produttore di laptop a integrare ulteriori segnali tattili che aumentano l’accessibilità3. Lenovo sta inserendo questi aggiornamenti insieme al team di accessibilità di Microsoft mentre lavora verso nuovi standard di settore nella progettazione della tastiera. I risultati di questa collaborazione sono visibili con nuovi segni tattili sulla tastiera.

Tra questi:

· Volume alto/basso: l’audio è fondamentale per gli utenti ipovedenti. F2 e F3 includeranno segni tattili, che renderanno più facile distinguere tra volume basso e alto.

· Tasto Inserisci: i comandi Inserisci ed Elimina spesso si trovano fianco a fianco sulle tastiere e possono comportare perdite di tempo e problemi di editing dei documenti. Troppo spesso gli utenti hanno cancellato o inserito contenuti quando intendevano fare il contrario. Il segno tattile sul tasto Inserisci renderà più facile distinguere tra i due tasti.

· Tasto Funzione: il tasto Fn è essenziale per gli utenti che utilizzano lettori di schermo. Situato accanto al tasto CTRL e della stessa dimensione, può spesso essere fonte di frustrazione.

· Tasto Invio: sebbene questa sembri un’aggiunta ovvia, le dimensioni dei tasti Invio possono variare in base alla tastiera e alla lingua.

Ulteriori innovazioni incentrate sull’utente migliorano l’interazione del dispositivo su ThinkPad X1. Un TrackPad più grande da 120 mm con pulsanti fisici migliora la precisione del puntamento e l’utilizzo con una sola mano grazie al TrackPoint integrato. Una nuova funzionalità di ThinkPad X1 consente agli utenti di personalizzare le funzionalità comuni da un elenco di opzioni toccando due volte il TrackPoint per aprire il menu rapido TrackPoint. Il TouchPad Haptic in vetro è un metodo di input opzionale per la prima volta disponibile su ThinkPad X1. Il ThinkPad X1 2-in-1 dispone anche di una penna magnetica più grande4 per una migliore esperienza con lo stilo.

I nuovi ThinkPad X1 Carbon e ThinkPad X1 2-in-1 hanno una gestione termica e del consumo energetico migliorata e funzionalità di Computer Vision5 in Lenovo Commercial Vantage. Includono la riattivazione con rilevamento del volto e supportano l’oscuramento adattivo su monitor esterni, aggiungendo ulteriore sicurezza e risparmio energetico.

ThinkPad X1 si è sempre distinto per le opzioni di visualizzazione e le funzionalità della fotocamera. Lenovo View fornisce strumenti di miglioramento video per la fotocamera, incluso un nuovo Low Light Enhancer che può schiarire e ridurre il rumore dei video in ambienti con scarsa illuminazione. Il software viene eseguito sulla NPU per risparmiare energia e carico del processore durante l’esecuzione di applicazioni di comunicazione unificata come Teams o Zoom. ThinkPad X1 includerà una fotocamera opzionale da 8 MP6 all’interno della Communications Bar in grado di offrire un’eccellente qualità di videoconferenza. I contenuti diventano ancora più nitidi e fluidi sul nuovo display OLED da 120 Hz opzionale. La barra delle comunicazioni consente inoltre una migliore usabilità nel telaio riprogettato con cornici più strette che offrono un rapporto schermo-corpo7 più elevato e una facile apertura possibile con una sola mano.

I laptop aziendali di prossima generazione non solo devono offrire esperienze utente migliori, ma devono anche continuare a migliorare il loro contributo a un’economia circolare. Lo sviluppo di supply chain, servizi, progettazione di prodotti e materiali rivoluzionari ha consentito a Lenovo di passare a un modello circolare di “progettazione, utilizzo, riciclo”. Anche questi nuovi ThinkPad X1 integrano materiali riciclati, plastica PCC (Contenuto riciclato post-consumo)9 e imballaggi in bambù e canna da zucchero privi di plastica per ridurre al minimo l’uso di materiali nuovi e aumentare l’uso di plastica con contenuto riciclato post-industriale (PIC). Lenovo sta lavorando a stretto contatto con Toray Industries, Inc., che ha fornito a Lenovo materiale in fibra di carbonio, grazie alla collaborazione di Toray con Boeing, per integrare anche nel ThinkPad X1 Carbon Gen 12 materiale in fibra di carbonio riciclato recuperato dai compositi in fibra di carbonio utilizzati nel Boeing 787 per la produzione delle ali8.

I nuovi ThinkPad X1 Gen 12 e X1 2-in-1 Gen 9 creano un momento di svolta nel segmento premium dell’informatica laptop con nuove funzionalità PC AI e innovazioni incentrate sul cliente progettate per trasformare le esperienze degli utenti. Attraverso la sua attenzione alla costante innovazione nel design, nei materiali e nell’usabilità e alla forte collaborazione con i principali partner del settore, Lenovo ha introdotto nuovi laptop che rispettano la promessa di creare AI for All.

Lenovo Device Intelligence mette l’IT sotto controllo

Inoltre, la tecnologia AI si estende ad aspetti del ciclo di vita del prodotto. I laptop ThinkPad annunciati oggi supportano la suite di soluzioni opzionale Lenovo Device Intelligence (LDI)9. Utilizzando la tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, LDI offre ai team IT gli strumenti per diagnosticare, prevenire e risolvere i problemi comuni di prestazioni dei PC e migliorare l’esperienza dei dipendenti. Il portafoglio di soluzioni comprende Lenovo Device Intelligence, Lenovo Device Intelligence Plus e Lenovo Device Intelligence Plus Managed Services:

· Lenovo Device Intelligence è il principale servizio SaaS (Software as a Service) Digital Experience Monitoring (DEM), incluso anche nel servizio Lenovo Premier Support Plus. Operando in un ambiente basato su cloud, questa soluzione è indipendente dal PC10 e genera analisi predittive avanzate basate sull’intelligenza artificiale, approfondimenti e avvisi proattivi, report affidabili, risoluzione dei problemi e punteggio sullo stato della flotta.

· Lenovo Device Intelligence Plus è un SaaS DEX (Digital Employee Experience) che combina tutta la tecnologia AI di LDI, aggiungendo approfondimenti, avvisi, report, analisi e ulteriori opzioni migliorate per la risoluzione dei problemi. Lenovo Device Intelligence Plus offre funzionalità migliorate come punteggio digitale dell’esperienza utente, corretto dimensionamento di hardware e software, valutazioni dell’impatto sulla produttività, analisi delle cause principali, confronti di benchmark tra pari e funzionalità di auto-riparazione con dashboard e reporting completi.

· Lenovo Device Intelligence Plus Managed Service fornisce un team di esperti di servizi Lenovo che gestiscono il software LDI Plus per conto dei clienti per monitorare lo stato del parco dispositivi di un cliente, risolvere problemi, aiutare a ottimizzare la pianificazione delle risorse IT e consigliare miglioramenti ai propri dipendenti riguardo la loro esperienza digitale.

Produttività basata sull’intelligenza artificiale

Spingi la potenza al limite con il nuovo Lenovo IdeaPad Pro 5i (16″, 9), il primo laptop consumer Intel Evo Edition al mondo dotato di processori Intel Core Ultra, che potenziano l’esperienza PC AI del dispositivo velocizzando la generazione e l’editing di immagini grazie all’AI, esportazione video più rapida e multitasking più veloce grazie all’intelligenza artificiale Intel. Ciò significa funzionalità di conversione del testo in immagine, creazione di testo con intelligenza artificiale generativa e accelerazione dei flussi di lavoro di editing di foto e video fornendo anteprime di qualità superiore ed esportazione di video più rapida. Con questi nuovissimi processori Intel e una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 4050 che arriva fino a 115 TDP, IdeaPad Pro 5i è dotato di strumenti di creazione rapidi e generativi basati sull’intelligenza artificiale per aiutare i creatori di cotnenuti a dare vita alle loro idee e la libertà di adattarsi a più stili con dimensioni sia da 14 pollici che da 16 pollici. Che si tratti di creare, modificare o anche giocare, le immagini sono vibranti, nitide e pulite sul display OLED 100% DCI-P3 a 120 Hz fino a 16:10.

Quando la produttività è al primo posto, IdeaPad Pro 5i offre risultati eccellenti, grazie alla fotocamera IR FHD con sensore ToF e otturatore per la privacy che supporta Windows Hello per un accesso rapido e sicuro. La batteria ai polimeri da 84 Wh supporta Rapid Charge Express tramite Thunderbolt™ 4 per una ricarica rapida che massimizza le sessioni di produttività e trasferimenti di dati più rapidi, mentre lo slot SSD espandibile consente un’archiviazione di dati ancora maggiore oltre l’SSD PCIe M.2 fino a 1 TB11. Tutta questa potenza pesa solo 1,46 kg per la variante da 14 pollici e 1,95 kg per la variante da 16 pollici, e con un elegante chassis Arctic Grey su tutti i modelli, IdeaPad Pro 5i consente ai creativi di essere i protagonisti della scena.

Questo concentrato di produttività è accompagnato anche dall’impegno per la sostenibilità ambientale. La base inferiore del laptop contiene il 50% di alluminio riciclato e il 90% di plastica destinata agli oceani nella custodia del sistema. IdeaPad Pro 5i (16″, 9) è inoltre registrato EPEAT® Gold12 e certificato ENERGY STAR, soddisfacendo i più elevati criteri di prestazione ambientale in termini di longevità del prodotto, design circolare ed efficienza energetica. Lenovo offre anche il servizio di compensazione della CO213 per compensare le emissioni di carbonio stimate del dispositivo.

Creare esperienze multidimensionali senza occhiali

Proprio come la prossima ondata di laptop aziendali, il monitor Lenovo ThinkVision 27 3D è ora disponibile e pronto per aumentare la produttività e l’efficienza. Il monitor 3D senza occhiali ora presenta una versione dell’interfaccia utente ancora più intuitiva e interattiva di 3D Explorer, che accoglie i creatori di contenuti nel’universo 3D e può essere utilizzata anche in 2D. Inoltre, il monitor è ora dotato di un maggiore supporto software attraverso applicazioni proprietarie, tra cui Design Engine, che elimina la necessità di plug-in individuali per fornire una vera esperienza di progettazione ibrida interdimensionale. Gli utenti possono ora progettare in 2D e visualizzare in 3D, oppure utilizzare il convertitore da 2D a 3D, consentendo la conversione di immagini, video e contenuti da 2D a 3D in tempo reale. Con l’intelligenza artificiale, i contenuti 2D ad alta risoluzione con frequenza di aggiornamento elevata si trasformano istantaneamente in contenuti 3D vividi con una ricostruzione spaziale precisa, indipendentemente da quanto complessi possano essere gli sfondi, e il tutto senza richiedere ulteriore alimentazione o aggiornamenti del sistema.

Grazie a un motore di rendering 3D integrato, il monitor ThinkVision 27 3D aumenta la produttività riducendo la necessità di apparecchiature e potenza di calcolo aggiuntive. Inoltre, aumenta l’efficienza offrendo agli utenti la possibilità di visualizzare e modificare i progetti in tempo reale. Artisti, ingegneri o designer possono ora creare con software 2D su uno schermo 2D e vedere immediatamente le loro creazioni in 3D. Inoltre, eventuali modifiche in 2D si rifletteranno contemporaneamente in 3D. Il monitor 3D da 27 pollici senza visore proietta due immagini indipendenti agli occhi dell’utente in modo che ciascuna veda il soggetto da un’angolazione leggermente diversa e abbinata a una precisione del colore DCI-P3 e Adobe RGB del 99% e alla tecnologia di tracciamento oculare in tempo reale e una lente lenticolare commutabile, che offre un’esperienza visiva 3D naturale.

Accessori Lenovo progettati per gli ambienti di lavoro ibridi

Il dock da viaggio Lenovo USB-C Dual Display è un hub progettato per gli utenti che lavorano sia in ufficio che in remoto, aiutandoli a svolgere attività e raggiungere obiettivi in modo efficace ed efficiente attraverso una facile connessione di display e dispositivi esterni. Collega un laptop con supporto USB-C™ per abilitare sette porte che migliorano le prestazioni, di cui due per doppi display 4K. Goditi la connettività USB veloce ed Ethernet dedicata e l’alimentazione continua con una porta USB “Always-On” e una porta USB-C PD (Power Delivery) fino a 100W14 per alimentare un laptop collegato. Il dock da viaggio è elegante, universale, è dotato di gestione dei cavi regolabile ed è realizzato utilizzando il 66% di contenuto riciclato post-consumo8 (PCC) nella confezione esterna e privo di plastica.

Con le cuffie VoIP wireless Lenovo gli utenti possono godere di connettività e comfort di livello superiore. Perfettamente progettate per spazi ibridi, consente agli utenti maggiore flessibilità e autonomia in più ambienti di lavoro. Le cuffie sono un concentrato di potenza certificato per Microsoft Teams15 con un ricevitore audio Bluetooth® USB-A per una connessione semplice e affidabile. Sperimenta la magia delle funzionalità Bluetooth multitouch che consente la connessione a due dispositivi contemporaneamente e di godere di un’impressionante autonomia di conversazione fino a 30 ore16 tra una ricarica e l’altra. Il design intuitivo, completo di padiglioni auricolari in memory foam regolabili e sostituibili, offre un livello di comfort eccezionale, offrendo una migliore esperienza di lavoro. Certificate per Microsoft Teams e ottimizzate per tutte le piattaforme di comunicazione unificata, queste cuffie offrono una qualità audio cristallina, assicurando che gli utenti possano godere di un audio pulito durante le videochiamate.