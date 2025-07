TP-Link M8550: la connettività ultraveloce 5G dove vuoi, quando vuoi

Siamo entrati ufficialmente nel periodo delle vacanze e dei viaggi e avere una connettività stabile e veloce ovunque è diventata la priorità per i viaggiatori moderni.

TP-Link, fornitore su scala mondiale di dispositivi di rete affidabili e di prodotti per la casa intelligente presenta la soluzione ideale per connettersi in viaggio con il massimo delle prestazioni, senza surriscaldare né scaricare lo smartphone così da usarlo solo per quello che conta davvero. Si tratta del nuovo router portatile TP-Link M8550.

Il TP-Link M8550 supporta il meglio delle tecnologie di ultima generazione: connettività 5G e standard Wi-Fi 6E ad alta velocità, per garantire performance elevatissime e la massima flessibilità d’utilizzo, anche in viaggio. Un hotspot evoluto, pensato per offrire i vantaggi di una connettività all’avanguardia all’interno di un dispositivo dal design minimal e compatto. Tutto questo senza rinunciare alla sicurezza e alla stabilità, indispensabili per connessioni domestiche e lavorative.

Tecnologia 5G e Wi-Fi 6E per prestazioni di altissimo livello

Il nuovo router portatile TP-Link M8550 supporta connettività 5G che permette di raggiungere velocità in download fino a 3.4Gbps, con una latenza ultraridotta. La tecnologia tri-band (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) e lo standard Wi-Fi 6E con velocità AXE3600 assicurano una gestione ottimale della banda anche con molti dispositivi connessi. La possibilità di sfruttare la banda a 6GHz, dedicata ai dispositivi di nuova generazione, consente di evitare interferenze e congestionamenti tipici delle reti tradizionali, offrendo velocità elevate, minore latenza e una connessione più stabile. M8550 può connettere fino a 32 dispositivi wireless, l’ideale per avere sempre a disposizione una rete dalle alte prestazioni durante le riunioni di lavoro fuori ufficio e i viaggi di gruppo.

Plug and Play, configurazione rapida e batteria a lunga durata

È sufficiente inserire una SIM di qualunque operatore e accendere il dispositivo per iniziare subito a navigare: il router portatile TP-Link M8550 è progettato per essere operativo in pochi secondi. La batteria da 4.680 mAh, ricaricabile via USB-C, offre fino a 14 ore di utilizzo, rendendolo ideale per lunghe giornate di lavoro o di viaggio. Il touchscreen a colori da 2.4” consente una gestione immediata di tutte le funzionalità: controllo dei dati, stato della rete, configurazioni rapide. Inoltre, la presenza di uno slot MicroSD compatibile con memoria fino a 2TB permette di salvare e condividere contenuti multimediali con gli utenti connessi alla rete, in modo rapido e intuitivo. Compatto e leggero, M8550 è il compagno perfetto per la connettività “on the go”.

TP-Link M8550: molto più di una semplice saponetta Wi-Fi

Il TP-Link M8550 è dotato di porta LAN/WAN con velocità fino a 1Gbps che consente di connettere direttamente un dispositivo cablato. Inoltre, collegato in cascata a un modem o router tradizionale e impostato in modalità Ethernet può fornire connettività 5G di emergenza in caso di down della linea fissa. Infine, i connettori TS-9 permettono di collegare al dispositivo delle antenne esterne, migliorando la ricezione del segnale 5G: la soluzione ideale per ottenere prestazioni di alto livello anche in aree remote e dalla scarsa copertura.

Massima sicurezza, anche fuori casa

Dotato di VPN Pass-Through, WPA PSK/WPA2-PSK e impostazioni di sicurezza avanzate come wireless MAC Filtering, il nuovo router portatile TP-Link M8550 assicura una protezione completa dei dati personali e delle attività online, anche quando si utilizza una rete mobile o si è connessi in spazi pubblici.

Disponibilità e prezzi di TP-Link M8550

TP-Link M8850 è già disponibile nello store ufficiale Amazon dell’azienda con un prezzo al pubblico di 449,99 euro ed entro primavera sarà in vendita anche presso le migliori catene retail.