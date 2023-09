TV Premium: Samsung amplia la gamma

Sharp Consumer Electronics amplia la propria offerta di TV premium e presenta tre nuove serie di Mini LED. Con la nuova serie FQ, Sharp presenta anche dispositivi QLED con sistemi di altoparlanti Harman Kardon. Le nuove TV combinano tecnologie avanzate di riproduzione video e audio con un elegante design senza cornice e una serie di funzioni smart. Grazie a un’ampia gamma di soluzioni di smart TV, incluse Google TV, Roku TV e Smart TV powered by TiVo, Sharp offre ai propri clienti una maggiore varietà e flessibilità.

TV premium a prezzi competitivi da Sharp

Le nuove serie mini LED di Sharp offrono un’esperienza visiva impareggiabile, ricca di colori e dettagli brillanti. La tecnologia mini LED utilizza minuscoli LED ad alte prestazioni come elemento di retroilluminazione, fornendo contrasti precisi e dinamici per offrire risultati straordinari in HDR e Dolby Vision.

Sharp presenta un totale di tre serie mini LED per soddisfare le diverse esigenze e disponibilità economiche dei clienti. Con i modelli entry level da 50” (127 cm), 55” (140 cm) e 65” (165 cm), il brand offre TV premium a un prezzo competitivo con caratteristiche di alta qualità, come la tecnologia QLED, 300 zone di diming, Dolby Vision IQ™ e Dolby Atmos™. Nel segmento dei mini LED di fascia media, Sharp offre dispositivi mini LED a 100 Hz con schermi da 65” (165 cm) e 75” (190 cm), dotati di gamma cromatica estesa, tecnologia di miglioramento dell’immagine Dolby Vision IQ e sistema di altoparlanti Harman Kardon. Il modello di punta da 75” delizia i cineasti grazie a 2.300 zone di oscuramento e a una luminosità di 2.000 nit. Questo rende le immagini con una gamma eccezionale (HDR), contrasti ultra nitidi e neri profondi. È inoltre dotato di un sistema audio 2.1.2 con 85 watt di potenza e altoparlanti integrati up-firing che offrono un impressionante suono Dolby Atmos 3D. Inoltre, il rinomato partner audio di Sharp, DTS, un marchio di Xperi, offre una gamma di codec DTS:X™ e la post-elaborazione DTS Virtual:X per un’esperienza sonora coinvolgente.

Con i TV 4K Ultra HD della serie FQ, Sharp offre un’alternativa premium più competitiva alle TV mini LED, con un design elegante e senza cornice e un sottile supporto in alluminio. I modelli FQ utilizzano la rinomata tecnologia QLED per una riproduzione dei colori brillante e un contrasto elevato. Un sistema ibrido a due vie di Harman Kardon, esperto nel campo dell’audio, offre un suono cinematografico coinvolgente, mentre la tecnologia audio Dolby Atmos™ fornisce un suono tridimensionale con una profondità straordinaria. La serie FQ è inoltre dotata della nuova tecnologia AQUOS Wireless Surround (AWS) di Sharp. Mentre gli altoparlanti del televisore fungono da altoparlanti frontali, è possibile collegare in modalità wireless altoparlanti aggiuntivi e un subwoofer ai televisori per un’esperienza di suono Dolby Atmos surround coinvolgente in tutta la casa. La nuova serie FQ è il primo modello di Sharp Q, una linea di prodotti esclusiva che supererà le aspettative dei clienti con un design elegante e caratteristiche eccezionali a prezzi accessibili. Sharp presenterà presto anche le soundbar Sharp Q.

Google, Roku e TiVo offrono una scelta di sistemi operativi premium per smart TV

Sharp si affida a più sistemi operativi per smart TV per offrire ai propri clienti una maggiore varietà e flessibilità. I clienti possono quindi scegliere un’esperienza televisiva unica in base alle loro esigenze e ai loro desideri.

Sharp offre dispositivi con Google OS, Roku OS e TiVo OS. L’innovativa piattaforma Google TV sarà utilizzata per la prima volta nelle nuove TV premium. Google TV porta lo streaming a un livello superiore: riunisce l’intrattenimento di diverse app e lo organizza per l’utente. L’intelligente sistema operativo a 64 bit integra perfettamente i contenuti provenienti da diverse fonti, come i servizi di streaming, la Live TV e le librerie multimediali personali.

I modelli Sharp Roku TV HD e 4K sono già stati annunciati in primavera nel Regno Unito e in Germania e offrono ai consumatori una semplicità, una scelta di intrattenimento e un rapporto qualità-prezzo senza pari.

Le smart TV Sharp powered by TiVo offrono ai clienti un’esperienza basata sui contenuti che combina il meglio della televisione broadcast e streaming in un’esperienza semplice e intuitiva sullo schermo. Le smart TV Sharp powered by TiVo permettono ai consumatori di scegliere quali servizi di Live TV, notizie, sport, film o streaming preferiscono, portando sul mercato la più avanzata tecnologia di personalizzazione e navigazione vocale naturale. Sharp lancerà i propri televisori, basati sulla tecnologia di TiVo, una società Xperi, in Italia, Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Polonia nel 2024.