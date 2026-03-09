Una nuova stampante Epson entra nel segmento flatbed UV

Epson, specialista mondiale nella tecnologia di imaging, annuncia SC-V4000: la nuova stampante flatbed a 10 colori UV per il formato A1+ che si aggiunge ai modelli SC-V1000 e SC-V7000, e soddisfa la richiesta di maggiore produttività, qualità delle immagini e usabilità nel crescente segmento flatbed UV A1-A2.

Progettata per le aziende che operano in spazi limitati, SC-V4000 consente un significativo aumento della produttività e ottimizza l’efficienza dello spazio, mentre la qualità dell’immagine e la nitidezza del testo ne fanno la scelta ideale per la stampa di oggetti personalizzati di alta qualità, quali opere d’arte, fotografie e insegne.

“La nuova SC-V4000 – ha affermato Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – alza il livello del mercato delle stampanti UV flatbed. Grazie a una riproduzione migliore dei colori, a una gamma cromatica ampliata e a una gradazione più uniforme, forniamo ai nostri clienti i mezzi per ottenere risultati straordinari per la produzione di articoli personalizzati di alta qualità su una vasta gamma di substrati.”

Le caratteristiche principali di Epson SC-V4000 includono:

– elevata riproduzione dei colori: utilizzando gli inchiostri Ultrachrome UV, SC-V4000 offre un set di inchiostri a 10 colori (CMYK, Lc, Lm, Gy, R, W, Vr) che garantisce un’ampia gamma di cromie, una migliore gradazione e una granulosità ridotta. La stampante è in grado di riprodurre testi ad alta definizione, stampando chiaramente dettagli di soli 2 punti, ideali per i diritti d’autore e i disegni più complessi;

– produzione in spazi limitati: con un piano di dimensioni A1+, SC-V4000 può stampare contemporaneamente due articoli A2; grazie all’utilizzo di tre testine di stampa PrecisionCore, con 400 ugelli per fila, supporta la stampa veloce a 300 dpi, consentendo una stampa efficiente a tre strati (bianco, colore, vernice) in contemporanea;

– usabilità migliorata: SC-V4000 è progettata per semplificare l’utilizzo e la manutenzione (che avviene comodamente dalla parte frontale), consentendo agli utenti di gestire le attività quotidiane come il movimento del sistema gantry, il controllo degli ugelli, il rifornimento dell’inchiostro e la sostituzione dei serbatoi dell’inchiostro esausto. Il sensore automatico dell’altezza dei supporti e il sistema di rilevamento degli inceppamenti migliorano l’efficienza operativa prevenendo la rottura delle testine di stampa e riducendo i tempi di inattività;

– alta versatilità: SC-V4000 può stampare su oggetti di spessore fino a 200 mm e, grazie all’utilizzo del DTFilm UV, può gestire substrati curvi e difficili.

Con questo modello, Epson continua a innovare il mercato delle stampanti flatbed UV, mettendo a disposizione una gamma completa di modelli di alta qualità, che fornisce alle aziende tutti gli strumenti per soddisfare gli standard più esigenti dei clienti.

La stampante SC-V4000 sarà disponibile a partire dall’estate 2026.