Unified Management Center: la nuova generazione della piattaforma Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise, specialista nelle soluzioni di rete e comunicazione sicure che aiutano le aziende a migliorare l’efficienza e la competitività, annuncia il lancio di Unified Management Center (UMC) , la piattaforma Software-as-a-Service (SaaS) di nuova generazione progettata per semplificare la configurazione e la gestione delle sue soluzioni di comunicazione basate su OmniPCX Enterprise Communication Server Purple (OXE Purple) . UMC è disponibile in tutto il mondo ed è destinata ad aziende di medie dimensioni.

Unified Management Center integra assistenza basata su intelligenza artificiale (AI) grazie a un chatbot in linguaggio naturale, progettato per guidare l’operatore anche nelle configurazioni più complesse. Basato direttamente sul corpus documentale curato dagli esperti di Alcatel-Lucent Enterprise, l’assistente virtuale, powered by ALE, è progettato per essere indispensabile nella configurazione rapida ed efficiente di tutte le funzionalità del sistema telefonico e delle applicazioni associate — tra cui Rainbow di Alcatel-Lucent Enterprise, quando connesso a OXE Purple.

Unified Management Center consente all’amministratore del sistema OXE Purple di gestire in modo semplice ed efficiente tutti gli elementi delle operazioni di telefonia, offrendo funzionalità avanzate tra cui:

Gestione di utenti, gruppi e dei loro dispositivi di comunicazione (telefono fisso, scrivania, mobile, softphone o applicazione Rainbow).

Creazione dell’accesso alla rete pubblica tramite SIP trunk verso il provider SIP scelto.

Modalità “Expert” per un’amministrazione avanzata, inclusa la connessione remota sicura al sistema telefonico e l’accesso completo alle impostazioni.

Assistenza AI basata sulla documentazione tecnica dei prodotti ALE.

“UMC risponde all’esigenza di semplificare la configurazione della nostra piattaforma di comunicazione OXE Purple e del relativo pacchetto applicativo, attraverso uno strumento unico, accessibile online, che non richiede alcuna gestione da parte dell’utente finale. La configurazione assistita da intelligenza artificiale rappresenta un vero punto di svolta, poiché consente anche a un tecnico alle prime armi di eseguire in autonomia installazioni complesse presso il cliente.” – Bernard MAGNIN, Product Line Manager per UMC – Alcatel-Lucent Enterprise

Ospitata e gestita da Alcatel-Lucent Enterprise, Unified Management Center è disponibile immediatamente, senza necessità di configurazioni aggiuntive né di sottoscrizioni supplementari.