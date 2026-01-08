Vasco Electronics al CES 2026: tutte le novità

Vasco Electronics, specialista globale nelle tecnologie di traduzione basate sull’intelligenza artificiale, partecipa anche quest’anno al CES 2026 di Las Vegas per presentare soluzioni rivoluzionarie che segnano l’espansione di Vasco in ambiti che vanno oltre la traduzione linguistica. L’azienda introduce nuove funzionalità progettate per consentire una comprensione più approfondita e completa del mondo circostante. Con il servizio Vasco Audience, il brand raggiunge gruppi di utenti completamente nuovi; Vasco Assistant offre capacità cognitive ampliate; inoltre, la modalità di traduzione offline garantisce di comunicare in modo accurato anche nelle zone più remote del mondo.

Le soluzioni presentate da Vasco al CES 2026 saranno disponibili sia per i nuovi utenti del modello Vasco Translator Q1, sia per coloro che già possiedono il dispositivo. Questo approccio riflette la strategia di Vasco che punta a offrire supporto e aggiornamenti a lungo termine che mantengono l’utilità e l’aggiornamento del traduttore per molti anni. Con le funzionalità più recenti, tuttavia, diventerà qualcosa di più di un semplice strumento di traduzione. Offrirà un vero supporto a chi desidera vivere il mondo in maniera più autentica e superare le barriere linguistiche e i limiti stessi della comprensione.

Le nuove tecnologie di Vasco al CES 2026

Vasco Assistant è il primo passo verso un vero assistente di comunicazione contestuale, uno strumento che non si limita a tradurre le lingue, ma spiega anche il mondo circostante. Basato sui più recenti modelli di intelligenza artificiale, consente una comprensione più approfondita dei contenuti fotografati interpretandone significato e contesto. Trasforma cartelli, documenti ed esperienze quotidiane in informazioni chiare e utilizzabili. Vasco Assistant supporta viaggiatori, studenti e professionisti di diversi settori che si aspettano una tecnologia in grado di cogliere le sfumature e favorire un’interazione più naturale e significativa con il mondo. In poche parole, dopo aver scattato una foto diventa possibile chiedere qualsiasi cosa di interesse: dallo scopo di un oggetto sconosciuto in un museo, all’orario di partenza dell’autobus più vicino per l’aeroporto, estratto magari da una tabella incomprensibile a una fermata dell’autobus a Marrakech.

Vasco Audience è una piattaforma di traduzione di gruppo che garantisce a ogni persona del pubblico la comprensione dei contenuti parlati, indipendentemente dalla lingua utilizzata. Consente a un relatore di raggiungere simultaneamente molteplici ascoltatori offrendo traduzioni personalizzate in tempo reale durante riunioni, lezioni, visite guidate o eventi, come se ogni partecipante avesse un interprete personale. La piattaforma supporta insegnanti, relatori, responsabili di team e organizzazioni che fanno affidamento su una comunicazione efficiente, anche in grandi gruppi e con più speaker. Vasco Audience è una soluzione indipendente che funziona sia con i dispositivi Vasco Translator (come il traduttore auricolare E1) sia con fonti audio esterne. È inoltre la prima offerta Software as a Service nel portafoglio di Vasco Electronics. Per gli ascoltatori non è richiesta l’installazione di app né l’acquisto di dispositivi: l’accesso a un “traduttore personale” avviene tramite browser web su qualsiasi dispositivo, inclusi computer e smartphone.

Vasco Offline consente la comunicazione anche nelle zone più remote del mondo come montagne, aree desertiche o mare aperto, dove l’accesso a Internet non è disponibile, offrendo una traduzione offline affidabile anche quando tutti gli altri mezzi di comunicazione falliscono. Supporta viaggiatori, esploratori, lavoratori sul campo e chiunque desideri superare le barriere comunicative, incluse quelle causate dalla mancanza di connessione a Internet. Vasco Offline è alimentato dai modelli linguistici proprietari di Vasco, che l’azienda sviluppa da diversi anni e che, secondo l’azienda, superano le altre soluzioni attualmente disponibili sul mercato.

“Per Vasco Electronics, lavorare su nuovi prodotti e tecnologie significa molto più che rispondere alle esigenze esistenti, andando a fondo e individuando nuove opportunità di crescita in ambiti della comunicazione che devono ancora essere esplorati,” afferma Maciej Góralski, fondatore e CEO di Vasco Electronics. “Si può cercare il successo all’interno del panorama attuale, oppure si possono stabilire regole del gioco completamente nuove. La prova migliore è rappresentata dalle nostre tecnologie più recenti: Vasco Offline, Assistant e Audience con cui superiamo barriere un tempo ritenute impossibili da oltrepassare”.

Individuare le esigenze del mercato attraverso la lente delle future possibilità tecnologiche è uno dei pilastri del lavoro di Vasco Electronics, che sta esplorando soluzioni che potrebbero non essere ancora tecnicamente realizzabili oggi.

“Talvolta siamo limitati solo dallo stato attuale della tecnologia. Quando iniziamo a lavorare su un nuovo prodotto, come Vasco Translator Q1, lasciamo sempre spazio a ulteriori sviluppi e all’implementazione di nuove tecnologie. Questo aumenta il valore e l’utilità del prodotto e ci consente di rispondere alle nuove esigenze degli utenti. Grazie a questo approccio, oggi possiamo introdurre Vasco Offline e Assistant nel modello Q1”, afferma Tomasz Stomski, Chief Product Officer di Vasco Electronics. “I nostri clienti acquistano un traduttore completo e pronto all’uso una volta, mentre noi lavoriamo continuamente a nuove funzionalità aggiuntive. Vogliamo che chiunque utilizzi i prodotti Vasco si ponga una sola domanda: cosa ci sarà dopo?”.

Vasco Electronics sta lavorando allo sviluppo di un nuovo traduttore, il cui lancio è previsto entro la fine dell’anno.