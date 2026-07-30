Veeam Vault Archive: più conformità e minori costi per la protezione dei dati inattivi

Veeam Software, la Data and AI Trust Company, ha annunciato oggi la disponibilità generale di Veeam Data Cloud Vault Archive, un nuovo livello cloud di classe archivio all’interno della famiglia Veeam Data Cloud Vault, progettato per una conservazione dei backup a lungo termine sicura, conforme e conveniente grazie ai costi tipici dello storage di archiviazione. La nuova soluzione aiuta le organizzazioni a spostare i dati di backup meno recenti e utilizzati raramente fuori dallo storage più costoso, mantenendoli al contempo sicuri, conformi e ripristinabili.

I dati affidabili devono rimanere resilienti, sicuri, privati, conformi e ripristinabili per tutto il tempo necessario al business. Con l’aumento dei volumi di dati e dei requisiti normativi in un mondo caratterizzato dall’AI agentica, le organizzazioni devono conservare e proteggere una quantità sempre maggiore di dati per periodi più lunghi, inclusi dati di backup datati, inattivi e consultati raramente. Senza un moderno livello di archiviazione, molte organizzazioni conservano questi dati su sistemi di storage premium progettati per il ripristino rapido, generando costi e pressioni sulla capacità non necessari.

Progettato per completare il ciclo di vita dei dati di backup, Veeam Vault Archive offre un livello di archiviazione a costi inferiori per backup meno recenti, grandi set di dati non strutturati e dati ridondanti, obsoleti o non necessari (ROT – Redundant, Obsolete or Trivial). I backup critici per il ripristino devono rimanere su Veeam Data Cloud Vault, ottimizzato per le prestazioni, mentre i dati di backup meno recenti vengono trasferiti automaticamente a Veeam Vault Archive in modo sicuro e senza aggiungere complessità operativa.

“I dati alimentano le organizzazioni e un’AI affidabile richiede dati affidabili”, ha dichiarato Rehan Jalil, President of Products and Technology di Veeam. “Questo significa che i dati devono essere protetti, isolati, ripristinabili e archiviati nella posizione corretta, anche quando non vengono più utilizzati attivamente. La conservazione a lungo termine di questi dati è diventata contemporaneamente una sfida in termini di resilienza informatica, conformità e costi. Veeam Data Cloud Vault Archive offre ai clienti un modo sicuro, immutabile ed economicamente vantaggioso per spostare backup meno recenti, dati cold e dati ROT fuori dallo storage premium, mantenendo al contempo una copia affidabile su uno storage più adatto alla conservazione a lungo termine.”

Gli archivi di backup non sono più semplici sistemi di archiviazione passiva: stanno diventando un asset fondamentale per la resilienza informatica e la conformità, oltre che una componente essenziale della fiducia nei dati e nell’AI. La ricerca Veeam mostra che i repository di backup sono presi di mira nel 96% degli attacchi ransomware, mentre il 58% delle organizzazioni indica la residenza e la sovranità dei dati come il fattore più importante nella scelta della posizione in cui archiviare i dati. Veeam Vault Archive è stato progettato per rispondere a questa realtà: uno storage di archiviazione immutabile, logicamente isolato (air-gapped) e crittografato, con controllo sul posizionamento dei dati e costi prevedibili per la conservazione a lungo termine.

Eliminare i dati ROT: ridurre i costi dello storage per i dati inattivi

Veeam Vault Archive aiuta le organizzazioni a spostare i dati ROT dallo storage premium verso un livello di archiviazione progettato per una conservazione sicura dei dati a lungo termine. Insieme a Veeam Data Platform v13.1, i clienti possono trasferire i backup meno recenti in base a policy definite, archiviare direttamente grandi set di dati non strutturati, inclusi i backup NAS, e sottoporre i dati a scansione per contribuire alla verifica di punti di ripristino puliti prima della conservazione a lungo termine.

Con Veeam Vault Archive, le organizzazioni possono:

Eliminare i dati ROT spostando i dati di backup ridondanti, obsoleti, non necessari e altri dati inattivi fuori dallo storage premium verso uno storage cloud di classe archivio.

spostando i dati di backup ridondanti, obsoleti, non necessari e altri dati inattivi fuori dallo storage premium verso uno storage cloud di classe archivio. Rafforzare la sicurezza grazie a uno storage di archiviazione immutabile, crittografato e logicamente isolato ( air-gapped ).

grazie a uno storage di archiviazione immutabile, crittografato e logicamente isolato ( ). Proteggere la privacy attraverso la crittografia e la gestione delle chiavi controllata dal cliente.

attraverso la crittografia e la gestione delle chiavi controllata dal cliente. Soddisfare i requisiti di conformità a lungo termine grazie alla conservazione immutabile, al posizionamento dei dati definito dall’utente e alla possibilità di ripristinare i dati in sedi alternative.

grazie alla conservazione immutabile, al posizionamento dei dati definito dall’utente e alla possibilità di ripristinare i dati in sedi alternative. Migliorare la resilienza supportando la regola 3-2-1-1-0 di Veeam con una copia di archivio immutabile e logicamente isolata ( air-gapped ).

supportando la regola 3-2-1-1-0 di Veeam con una copia di archivio immutabile e logicamente isolata ( ). Semplificare la governance attraverso il tiering basato su policy da Veeam Data Cloud Vault a Veeam Vault Archive.

attraverso il tiering basato su policy da Veeam Data Cloud Vault a Veeam Vault Archive. Sostituire il nastro con un archivio cloud completamente gestito, sicuro per impostazione predefinita e accessibile su richiesta.

con un archivio cloud completamente gestito, sicuro per impostazione predefinita e accessibile su richiesta. Semplificare la gestione dei dati e ridurre i costi archiviando direttamente su Veeam Vault Archive grandi set di dati non strutturati, inclusi i backup NAS.

Una moderna alternativa al nastro

Per molto tempo il nastro è stato considerato la soluzione predefinita per la conservazione dei dati a basso costo. Tuttavia, i supporti fisici introducono rischi e complessità operative: gestione, trasporto, logistica fuori sede, tempi di ripristino più lunghi e ulteriore carico amministrativo. Veeam Vault Archive offre alle organizzazioni un’alternativa al nastro basata sul cloud, garantendo costi tipici dello storage di archiviazione insieme alla sicurezza e alla semplicità operativa che i clienti si aspettano da Veeam. I dati di backup archiviati sono immutabili, crittografati e logicamente isolati (air-gapped), aiutando le organizzazioni a mantenere una copia affidabile a lungo termine senza dover gestire supporti fisici.

Disponibile con Veeam Data Platform v13.1

Veeam Vault Archive arriva insieme a Veeam Data Platform v13.1, che include funzionalità come NAS Direct to Archive e un rilevamento delle minacce ampliato per workload NAS e cloud. Insieme, queste innovazioni aiutano i clienti ad archiviare dati verificati come puliti e a mantenere un’ultima linea di difesa affidabile per il ripristino a lungo termine.