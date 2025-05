Veloce, smart, robusto e sicuro!

In un mondo dove ogni secondo è prezioso e le sfide sono tanto varie e impegnative quanto le applicazioni, è indispensabile disporre dell’attrezzatura giusta. I mobile computer TC53e/TC58e di Zebra sono stati progettati con questo obiettivo: uniscono tecnologie avanzate a semplicità d’uso e robustezza. Un esempio sono i tre microfoni e i due altoparlanti con cancellazione del rumore basata sull’intelligenza artificiale, che assicurano una comunicazione chiara anche in ambienti rumorosi.

In vantaggi in breve:

Robusto mobile computer Android da 6 pollici con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5. 3

TC58e: GPS e 5G di seconda generazione aggiuntivi

Tre microfoni e due altoparlanti con cancellazione del rumore basata sull’intelligenza artificiale

Protezione dei dati sensibili con chip di sicurezza specializzato

Tecnologia interattiva dei sensori: sensore di luce, sensore magnetico, di movimento e di prossimità

Processore Qualcomm 4490 Kryo Octa-Core, batteria PowerPrecision+ da 4.680 mAh

8 GB di RAM, 128 GB di flash, supporto per una memoria di bordo fino a 2 TB

Motore di scansione TC53e: SE4720, SE55 con IntelliFocus, UHF RFID (TC53e-RFID)

Motore di scansione TC58e: SE4720, SE55 con IntelliFocus, SE4470

Pronto per ogni sfida

Più di un semplice dispositivo, il TC53e/TC58e è il risultato di anni di innovazione e dedizione. Con un impressionante display touch FHD+ da 6 pollici, semplice da usare anche se bagnato o se si indossano i guanti, ogni attività è un gioco da ragazzi. Che i vostri clienti lavorino all’aperto o nel freddo di un magazzino, il display rimane sempre chiaro e nitido così da poter avere sempre una visione d’insieme.

Lungimirante e attento all’ambiente

La sostenibilità è al centro della filosofia di Zebra. Questi terminali sono realizzati con materiali riciclati e supportano le versioni future di Android (fino ad Android 18). Pertanto, i vostri clienti non investono solo in un prodotto ad alte prestazioni, ma anche in un futuro rispettoso dell’ambiente.

TC53e-RFID: più versatilità con UHF RFID

Con un raggio di lettura impressionante di 1,2 m, il mobile computer TC53e RFID localizza gli oggetti in un batter d’occhio, controllando persino che tutti gli oggetti nel carrello della spesa sia stati pagati. Inoltre, accelera l’ingresso a concerti o eventi sportivi e l’identificazione dei bagagli in aeroporto. La funzione RFID aggiunge efficienza e precisione a una giornata di lavoro intensa: la chiave per un’operatività regolare in un mondo frenetico.

