Vertiv Environet Connect: la soluzione vendor-neutral per la gestione e il monitoraggio delle infrastrutture fisiche distribuite ed edge nell’area EMEA

Con il progressivo trasferimento dei workload AI verso l’edge della rete, la necessità di avere maggiore visibilità sui siti remoti dei data center è diventata sempre più evidente. Riconoscendo questa esigenza, Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv Environet Connect, una soluzione di controllo e monitoraggio dell’infrastruttura connessa al cloud e gestita via web. La soluzione è dotata di un’interfaccia compatibile con qualunque dispositivo di qualunque produttore, in grado di gestire diverse apparecchiature dell’infrastruttura dei data center in più sedi. Environet Connect è disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e in Nord America.

Environet Connect accelera la distribuzione delle apparecchiature Vertiv in remoto e ne migliora funzionalità ed efficienza grazie al provisioning multiplo e agli aggiornamenti del firmware delle schede di gestione della rete. Le capacità di monitoraggio del sistema migliorano la manutenzione delle infrastrutture critiche e forniscono notifiche di avviso personalizzabili e configurabili. Il sistema di monitoraggio copre i sistemi UPS, le unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU) a rack, i gruppi elettrogeni e le unità termiche.

“L’implementazione dei sistemi edge è in forte crescita e potrebbe presto essere alimentata da applicazioni di intelligenza artificiale come modelli linguistici di grandi dimensioni, analisi predittiva e applicazioni autonome. Sebbene queste operazioni si svolgano attualmente nei data center, potrebbero spostarsi rapidamente verso l’edge per ridurre la latenza ed evitare i colli di bottiglia dell’elaborazione”, ha dichiarato Wesley Lim, vice president of software and digital solutions di Vertiv. “L’implementazione di una soluzione di monitoraggio sicura, intuitiva e accessibile via web come Environet Connect migliorerebbe la visibilità operativa e massimizzerebbe i tempi di attività degli ambienti remoti”.

Environet Connect è disponibile per i clienti e per i partner dei provider di servizi gestiti dal canale (MSP). È adatto a ogni tipo di utente ed è progettato per la multi-tenancy, semplificando il processo per partner e clienti.

Vertiv fornisce una serie di servizi per migliorare la user experience di Environet Connect, con attività di formazione sul software, help desk per i clienti e gestione degli asset. I servizi includono livelli di assistenza tecnica, aggiornamenti del firmware, provisioning dei dispositivi e monitoraggio da remoto.