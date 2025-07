Vertiv guida la trasformazione dei data center AI-ready: innovazione, formazione e sostenibilità

Vertiv continua a consolidare il proprio ruolo di leader globale nelle infrastrutture critiche, con un’attenzione particolare allo sviluppo di soluzioni per data center “AI-ready” e alla formazione di professionisti qualificati. La strategia dell’azienda si articola su più fronti: dall’educazione tecnica avanzata all’implementazione di architetture innovative, passando per partnership strategiche che puntano a un futuro sostenibile e altamente efficiente.

Nuovo Academy Center a Francoforte: formazione di eccellenza per l’era digitale

Vertiv ha inaugurato un nuovo Academy Center a Francoforte, rafforzando il proprio impegno nella formazione di ingegneri e tecnici nell’area EMEA, con particolare attenzione alle sfide dell’intelligenza artificiale e dell’automazione. La struttura, progettata per professionisti, partner e clienti e dotata di attrezzature all’avanguardia per il raffreddamento, l’alimentazione e la gestione delle infrastrutture critiche, offrirà oltre 100 corsi di formazione e certificazione. L’obiettivo è sviluppare competenze tecniche avanzate e migliorare la qualità del servizio in un contesto digitale sempre più esigente. Con 15 centri in EMEA e 30 nel mondo, Vertiv punta a costruire un ecosistema di servizi solido, resiliente e orientato al futuro dell’AI.

Innovazione tecnologica: raffreddamento e alimentazione ad alta efficienza per AI Factory

Vertiv ha sviluppato una nuova architettura ad alta efficienza energetica per il raffreddamento e l’alimentazione della piattaforma NVIDIA GB300 NVL72, in grado di gestire densità fino a 142 kW per rack. Questa soluzione, integrata nella piattaforma Vertiv™ 360AI, è progettata per le AI Factory del futuro e disponibile come asset SimReady™ 3D all’interno di NVIDIA Omniverse Blueprint, consentendo simulazioni e implementazioni rapide. Il sistema supporta configurazioni flessibili (aria, liquido, ibrido), migliora l’efficienza fino al 70% annuo e accelera la realizzazione dei data center del 50%. La collaborazione con NVIDIA punta a sostenere i carichi AI più intensi, offrendo infrastrutture scalabili, sostenibili e pronte per i data center di nuova generazione.

Partnership strategica per data center modulari AI-ready: il caso Polar in Norvegia



Vertiv è stata scelta da Polar come partner principale per la realizzazione del suo primo data center modulare AI-ready in Norvegia, alimentato interamente da energia idroelettrica e progettato per gestire carichi fino a 120 kW per rack. La soluzione prefabbricata e scalabile di Vertiv garantisce efficienza energetica, sostenibilità e rapidità di implementazione, con un’infrastruttura dotata di sistemi ridondanti N+1 e componenti ad alta efficienza. Il progetto supporterà un carico IT iniziale di 12 MW, espandibile fino a 50 MW, e rappresenta un modello di riferimento per i futuri data center AI-ready in Europa. La prima fase sarà completata nella seconda metà del 2025.

Colosseum in Italia: supercomputer AI Sovereign con Vertiv, NVIDIA e Domyn

Domyn, in collaborazione con Vertiv e NVIDIA, inaugurerà entro fine 2025 in Italia Colosseum, uno dei più grandi supercomputer AI Sovereign al mondo, basato su NVIDIA DGX SuperPOD con Superchip Grace Blackwell. Il data center sarà destinato a settori regolamentati come finanza, sanità e pubblica amministrazione, unendo potenza di calcolo avanzata, efficienza energetica e sovranità dei dati, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza.

Colosseum utilizzerà le infrastrutture modulari Vertiv, tra cui la piattaforma Vertiv 360AI per alimentazione e raffreddamento, e sarà progettato tramite NVIDIA Omniverse Blueprint per la simulazione 3D in tempo reale. Questa collaborazione consente una progettazione più rapida, precisa e sostenibile, riducendo i tempi di implementazione fino al 50% rispetto ai data center tradizionali.

Il sistema sarà scalabile fino a supportare rack da 132 kW, con soluzioni prefabbricate chiavi in mano per gestione, monitoraggio e manutenzione. Colosseum rappresenta un nuovo paradigma per le AI factory sovrane, offrendo un’infrastruttura “AI-native” che può essere facilmente replicata su scala europea.

.