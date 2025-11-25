Vertiv PowerDirect 7100 Energy alimenta le reti di nuova generazione

Vertiv, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha presentato oggi Vertiv PowerDirect 7100 Energy, un sistema di alimentazione DC predisposto per il funzionamento ibrido, sviluppato per consentire agli operatori di telecomunicazioni ed edge di potenziare l’affidabilità della rete e accelerare le strategie di transizione energetica. Il sistema fornisce alimentazione scalabile con controlli intelligenti in diverse condizioni operative, dalle reti stabili ai siti remoti o off-grid, offrendo agli operatori la flessibilità di adattarsi a nuove fonti energetiche e alla crescente domanda digitale.

Ora disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Vertiv PowerDirect 7100 Energy fornisce fino a 52 kW di potenza DC a 48 V scalabile e raggiunge un’efficienza fino al 98%. Basato sulla quarta generazione dell’architettura ibrida di Vertiv, integra senza interruzioni rete elettrica, generatori e fonti energetiche alternative come solare, eolico o celle a combustibile, garantendo alimentazione continua anche dove l’affidabilità della rete è limitata.

Al centro del sistema ci sono i convertitori solari Vertiv e i raddrizzatori modulari Vertiv, gestiti dall’unità di controllo Vertiv NetSure (NCU). Insieme, questi componenti consentono una gestione avanzata del carico, il monitoraggio da remoto e la pianificazione energetica per massimizzare le prestazioni e prolungare la vita delle apparecchiature.

“Il mondo si aspetta efficienza energetica e flessibilità con la crescita delle comunicazioni, come il 5G e la connettività edge“, ha dichiarato Dave Wilson, director of global hybrid solutions di Vertiv. “Vertiv PowerDirect 7100 Energy offre agli operatori una piattaforma unica e intelligente in grado di adattarsi a qualsiasi condizione della rete elettrica, fornendo alimentazione affidabile e supportando la transizione verso strategie energetiche più pulite ed efficienti.”

Progettato per ambienti con spazio limitato e condizioni difficili, Vertiv PowerDirect 7100 Energy è disponibile nelle configurazioni da 500 A, 750 A e 1000 A per rack telecom ed edge data center. Il design con accesso frontale semplifica l’installazione e la manutenzione, mentre la tolleranza operativa da -40°C a +65°C garantisce prestazioni affidabili in siti remoti o all’aperto.

Vertiv PowerDirect 7100 Energy amplia il portfolio globale di soluzioni di alimentazione DC Vertiv™ NetSure™ e di sistemi energetici ibridi, all’interno della completa architettura powertrain dell’azienda. Combinato con le soluzioni Vertiv per gestione termica, gestione IT e servizi di ciclo di vita, rappresenta una base solida per infrastrutture digitali efficienti, affidabili e pronte per il futuro.