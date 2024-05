Vivobook S 15: il primo Copilot+ PC di Asus dotato di funzionalità AI di Windows 11

ASUS ha annunciato una nuova generazione di PC potenziati dall’AI in occasione dell’evento online Next Level. AI Incredible, dedicato al lancio di ASUS Vivobook S 15 (S5507). Alimentato dallo Snapdragon X Elite, il dispositivo è il primo Copilot+ PC, con funzionalità AI di Windows e una collezione di esclusive app ASUS AI che mirano a migliorare il lavoro e l’intrattenimento dell’utente.

“Con l’inizio di questo viaggio, segnato dal lancio del nostro primo PC AI, ASUS si trova all’inizio di una nuova era del personal computing”. ha dichiarato S.Y. Hsu, Co-CEO di ASUS, intervenendo all’evento: “Il lancio del nostro primo ASUS Copilot+ PC alimentato da Snapdragon X Elite è un passo importante. Crediamo che questi dispositivi siano il futuro dei PC consumer e cambieranno drasticamente il modo in cui lavoreremo, studieremo, creeremo e giocheremo.”

L’evento ha visto la partecipazione di relatori di Microsoft e Qualcomm Technologies, Inc. e ha fatto seguito alla conferenza in cui Microsoft ha ufficialmente svelato l’intera gamma di nuove esperienze e standard Windows per i PC, fondamentali per raggiungere la creazione del primo ASUS Copilot+ PC. L’evento è stato trasmesso attraverso i canali social media dell’azienda e può essere rivisto sull’account YouTube ufficiale di ASUS.

“È un momento entusiasmante per il settore dei dispositivi elettronici, e la collaborazione con partner come ASUS ci permette di dare vita a hardware innovativi che sbloccano il software AI per i nostri clienti. La nostra collaborazione è stata fondamentale per offrire ai consumatori una tecnologia all’avanguardia. Con il lancio del Vivobook S 15 di ASUS, stiamo portando al mondo la potenza di Copilot su Windows, Recall e Cocreator, mostrando il potenziale dell’AI sui dispositivi basati su cloud che lavorano insieme per consentire a individui e organizzazioni di ottenere di più”, ha dichiarato Mark Linton, VP Device Partner Sales di Microsoft.

“Sono entusiasta del fatto che Qualcomm e ASUS stiano lavorando insieme per portare innovazioni leader del settore a consumatori e aziende, e questa collaborazione è la migliore in assoluto”, ha dichiarato Cristiano Amon, presidente e CEO di Qualcomm Incorporated. “Le prestazioni sono rinate con Snapdragon X Elite e non vediamo l’ora di collaborare ancora con ASUS per mettere nelle mani degli utenti innovazioni incredibili come l’ASUS Vivobook S 15”.

ASUS Vivobook S 15 è il primo Copilot+ PC dell’azienda e, grazie all’efficiente potenza e al motore AI integrato della piattaforma Snapdragon X Elite, gli utenti possono godere di funzioni AI, come hardware migliorati e di incredibili prestazioni grazie alla CPU Qualcomm Oryon integrata. Con una durata della batteria fino a 18 ore2, la produttività è ininterrotta. Inoltre, è perfetto per la mobilità grazie allo straordinario display ASUS Lumina OLED 3K 120 Hz, l’audio certificato Harman Kardon con l’elegante corpo sottile di 14,7 mm e leggero 1,42 kg1.

Incredibile potenza AI

ASUS Vivobook S 15 è il primo PC ASUS Windows Copilot+ PC, che introduce gli ultimi strumenti Windows AI. Alimentato dallo Snapdragon® X Elite con NPU Qualcomm® Hexagon™ integrata, vanta un notevole motore neurale da 45 TOPS per una rapida elaborazione AI sul dispositivo. Le opzioni di archiviazione includono fino a un’unità SSD PCIe® 4.0 ultraveloce da 1 TB, con memoria configurabile fino a 32 GB di RAM LPDDR5X a 8448 MHz.

I miglioramenti della nuova generazione basati sull’intelligenza artificiale includono Windows Studio Effects e una fotocamera ASUS AiSense IR. Infatti, le capacità di rilevamento della presenza della fotocamera consentono di attivare l’Adaptive Dimming (oscuramento adattivo dello schermo quando l’utente distoglie lo sguardo) e l’Adaptive Lock (blocco adattivo), che blocca automaticamente il portatile quando l’utente si allontana e lo sblocca al suo ritorno. Inoltre, ASUS Vivobook S 15 è anche il primo dispositivo dotato dell’esclusiva applicazione AI dell’azienda: StoryCube, che utilizza l’assistenza AI per ordinare, modificare, gestire ed esportare i file grezzi acquisiti.

Sfruttando il suo potente hardware, ASUS Vivobook S 15 integra funzioni avanzate come Windows Studio Effects v2, che migliora l’illuminazione e la rimozione del rumore durante le videochiamate in modalità ritratto. Inoltre, incorpora Live Captions per sottotitoli accurati in tempo reale e Cocreator che consente agli utenti di trasformare delle bozze in documenti finiti. Queste tecnologie innovative non solo migliorano la sicurezza e la privacy, ma elevano anche l’esperienza audiovisiva e aumentano la creatività.

Portabilità estrema

ASUS Vivobook S 15 è stato costruito ponendo al centro la portabilità, si distingue per un design interamente in metallo, ultra sottile di 14,7 mm e leggero 1,42 kg1, che ridefinisce l’eleganza con la sua estetica minimalista. Il logo premium inciso a CNC aggiunge un tocco di classe, mentre il versatile design unibody affusolato assicura resistenza e stabilità.

La batteria ad alta capacità da 70 Wh offre fino a 18 ore2 di produttività o intrattenimento ininterrotto, con supporto per la ricarica rapida e ASUS USB-C® Easy Charge per una comoda ricarica da quasi tutte le fonti.

Lo stile premium include una tastiera retroilluminata RGB a zona singola che può essere personalizzata tramite l’illuminazione dinamica di Windows 11, consentendo agli utenti di creare effetti sorprendenti che si adattano perfettamente alla loro personalità e al loro umore. Un tasto Copilot dedicato consente agli utenti di accedere agli strumenti di Windows AI in un solo secondo, mentre il touchpad esteso e super intelligente offre una navigazione senza sforzo e un’area di lavoro ampliata. Grazie a gesti intuitivi, gli utenti possono controllare senza problemi diverse attività, dalla regolazione dell’audio all’ottimizzazione della luminosità dello schermo o alla gestione della riproduzione video.

Connettività incredibile

Dotato di un set completo di porte I/O, ASUS Vivobook S 15 è configurato per una perfetta connettività in movimento. Dispone di due porte USB4® che supportano la ricarica rapida, display esterni 4K e trasferimenti di dati fino a 40 Gbps, oltre a due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta HDMI 2.1, un lettore di schede microSD e un jack audio combo per migliorare l’esperienza dell’utente.

Grazie al WiFi 7, abilitato dal sistema Qualcomm FastConnect™ 7800, ASUS Vivobook S 15 offre una velocità di 5,8 Gbps, superando il WiFi 6 di 4,8 volte3, assicurando streaming senza interruzioni, completamento di attività senza sforzo e download fulminei.

Contenuti audiovisivi al top

ASUS Vivobook S 15 offre un’esperienza audiovisiva di altissimo livello per la produttività, la creatività e l’intrattenimento, grazie all’ampio display ASUS Lumina OLED da 15,6 pollici 3K 120 Hz che offre raffinati

riflessi speculari e straordinari dettagli delle ombre, il tutto con colori vividi e fedeli. Questo display leader di categoria ha un rapporto schermo-corpo ultra-ampio dell’89%, un tempo di risposta di 0,2 ms, una gamma cromatica DCI-P3 di livello cinematografico del 100% ed è certificato VESA DisplayHDR™ True Black 600. Il display offre inoltre bassi livelli di luce blu, certificati dal TÜV Rheinland, per una maggiore protezione degli occhi, ed è protetto dall’esclusivo sistema ASUS OLED Care per ridurre significativamente il rischio di burn-in. A completare questo splendido display c’è un potente sistema audio certificato Harman Kardon con un suono coinvolgente e multidimensionale Dolby Atmos.

La presentazione del nuovo ASUS Vivobook S 15 segna un significativo balzo in avanti nel campo dell’AI-powered computing. Con questo dispositivo, ASUS riafferma il suo impegno per l’innovazione senza compromessi e, con la presenza di relatori provenienti da giganti del settore come Microsoft e Qualcomm Technologies, questo evento ha messo in mostra gli sforzi di collaborazione che guidano il suo progresso tecnologico. Mentre il settore intraprende questa nuova era dell’informatica, ASUS continua ad essere pionere, offrendo l’eccellenza sia nella forma che nella funzione.