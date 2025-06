Vivobook S14 e S16: ASUS dà il via alle vendite

ASUS annuncia la disponibilità in Italia della serie Vivobook S14/S16 (S3407CA/VA e S3607CA/VA), laptop da 14 e 16 pollici progettati per tutti.

I Vivobook S14/S16 offrono prestazioni eccezionali in un design elegante e leggero, con un peso di soli 1,40 kg e uno spessore di appena 1,59 cm. Dotati di una robusta scocca in metallo, uniscono stile e affidabilità per chi è sempre in movimento. Alimentati fino a un processore Intel Core Ultra 7 (Serie 2) e da una batteria da 70 WHr con autonomia fino a 20 ore e ricarica rapida, massimizzano la produttività in qualsiasi circostanza. Il tasto Copilot dedicato consente l’accesso immediato all’assistente AI di Copilot, mentre la tecnologia ASUS di cancellazione del rumore con AI e la tecnologia video ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) migliorano le videoconferenze. Le opzioni di display premium in formato 16:10 — fino a un magnifico WUXGA OLED o un pannello WUXGA IPS antiriflesso a 144Hz — offrono un’esperienza visiva immersiva per lavoro o intrattenimento, rendendo i Vivobook S14/S16 la scelta perfetta per la vita quotidiana.

I nuovi ASUS Vivobook S14/S16 sono più intelligenti

Vivobook S14/S16 integra funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale pensate per aumentare la produttività e migliorare la comunicazione. Un tasto Copilot dedicato offre accesso immediato a Microsoft Copilot, un assistente intelligente basato su AI. La tecnologia ASUS 3DNR garantisce immagini nitide e ben illuminate durante le videochiamate, migliorando la qualità video in diverse condizioni di luce. Inoltre, la tecnologia ASUS AI di cancellazione del rumore filtra i rumori ambientali indesiderati preservando la voce umana, creando un ambiente ottimale per lavoro da remoto e conferenze online. Queste innovazioni intelligenti assicurano comunicazioni fluide e un’esperienza utente migliorata per tutti.

Più produttivi

Progettati per offrire prestazioni fluide, i Vivobook S14/S16 combinano potenza, efficienza e versatilità in un design compatto. Dotati di processori fino a Intel Core Ultra 7 (Serie 2), garantiscono velocità e reattività eccezionali per lavoro, studio o intrattenimento. La batteria ad alta capacità da 70 WHr consente fino a 20 ore di utilizzo con ricarica rapida al 60% in soli 49 minuti, assicurando produttività continua.

Pensati per la connettività senza compromessi, offrono un set completo di porte I/O:

Due USB 3.2 Gen 1 Type-C con supporto DisplayPort e Power Delivery

con supporto DisplayPort e Power Delivery Due USB 3.2 Gen 1 Type-A

Una porta HDMI

Jack audio combo da 3,5mm

Il supporto WiFi 6 garantisce connessioni wireless ultraveloci e stabili, riducendo la latenza per streaming, videochiamate e attività nel cloud. Grazie all’integrazione con Microsoft Phone Link, è possibile passare facilmente tra laptop e smartphone per chiamate, messaggi e condivisione di file. Che si tratti di gestire carichi di lavoro intensi, progetti creativi o semplicemente rilassarsi, Vivobook S14/S16 offre un’esperienza premium con prestazioni avanzate e autonomia elevata — tutto in un design leggero ed elegante, perfetto per la vita moderna.

Più sicuri

Progettati per offrire sicurezza avanzata e accesso rapido, i Vivobook S14/S16 sono dotati di fotocamera FHD IR con supporto per accesso tramite riconoscimento facciale e Windows Passkeys per un’autenticazione sicura e immediata. I modelli S3407CA/S3607CA includono una fotocamera AI, che migliora privacy e comodità. Per una protezione aggiuntiva, un otturatore fisico per la webcam garantisce tranquillità quando non è in uso. Con queste funzioni all’avanguardia, i Vivobook S14/S16 offrono un’esperienza senza pensieri, unendo facilità d’uso e protezione dei dati.

Più immersivi

Per immagini coinvolgenti, i Vivobook S14/S16 offrono opzioni di display premium:

Fino a OLED WUXGA da 16″ in formato 16:10 (solo S3607CA)

in formato 16:10 (solo S3607CA) IPS WUXGA da 16″ a 144Hz

IPS WUXGA da 14″ a 60Hz

Con un rapporto schermo-corpo dell’86% (S3407) o 89% (S3607) e tecnologia low-blue-light, i display migliorano il comfort visivo offrendo colori vividi e dettagli nitidi. L’opzione OLED offre contrasto profondo e colori realistici, mentre i pannelli IPS a 144Hz e 60Hz garantiscono fluidità nelle immagini in movimento. Il tutto è accompagnato dalla tecnologia audio Dolby Atmos, che offre un suono ricco e immersivo con chiarezza eccezionale, creando un’esperienza multimediale superiore per lavoro o svago.

Più eleganti e portatili

I Vivobook S14/S16 si distinguono per un design moderno ed elegante, con una struttura ultrasottile e leggera, linee dritte e un’estetica minimalista. Questo approccio conferisce un look versatile, adatto a vari stili di vita, mantenendo il perfetto equilibrio tra eleganza e prestazioni. Il logo inciso aggiunge un tocco raffinato, esaltando l’eleganza complessiva del dispositivo. Progettati per unire praticità e stile, i Vivobook S14/S16 si presentano con un aspetto chic e disinvolto, ideali per chi cerca estetica e funzionalità in un laptop ad alte prestazioni.

Disponibilità e prezzi dei Vivobook S14/S16

I modelli ASUS Vivobook S14 (S3407CA/VA) e S16 (S3607CA/VA) sono disponibili a un prezzo consigliato al pubblico a partire da 899€ presso la rete degli ASUS Gold Store e i maggiori retailer, distributori e su Amazon.