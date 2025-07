Xerox: nuove funzionalità della stampante da produzione serie PrimeLink B9100 e del software per il flusso di lavoro Xerox FreeFlow

Xerox Holdings Corporation ha annunciato importanti aggiornamenti alla serie di stampanti di produzione Xerox PrimeLink B9100 e al software per il flusso di lavoro Xerox FreeFlow, rafforzando così la propria posizione di leadership nell’innovazione della stampa di produzione. Xerox celebra inoltre il potere trasformativo della stampa attraverso i Best of the Best Awards for Print 2025, che premiano le applicazioni più straordinarie della tecnologia di stampa digitale Xerox realizzate dai clienti in tutto il mondo.

Gli ultimi aggiornamenti alla serie Xerox PrimeLink B9100 includono nuovi alimentatori a due vassoi opzionali ad alta capacità per grandi formati, che raddoppiano la capacità del modulo OHCF, disponibili sia nella versione standard che dotata di “Vacuum Feeder”. Queste nuove opzioni migliorano l’efficienza produttiva, riducendo la necessità di caricare frequentemente la carta e minimizzando i tempi di inattività. Un aggiornamento software al server di stampa Xerox EX B9100 Series, basato su tecnologia Fiery, introduce il supporto per Intelligent Printer Data Stream (IPDS), abilitando la stampa transazionale in modo sicuro e affidabile. Infine, l’opzione Job Vitals Light fornisce aggiornamenti istantanei e a 360 gradi sullo stato dei lavori, chiaramente visibili anche a distanza, migliorando il monitoraggio delle operazioni su tutta l’area di produzione.

Gli aggiornamenti del software Xerox FreeFlow Workflow includono:

Xerox FreeFlow Core: PowerSplit Accelerator in FreeFlow Core consente di suddividere in modo intelligente i lavori di stampa di grandi dimensioni o complessità in sotto-processi paralleli. Questo migliora sensibilmente la produttività, riduce i colli di bottiglia e incrementa l’efficienza complessiva del flusso di lavoro.

Xerox FreeFlow Vision Connect: Vision Connect offre ora report completamente personalizzabili, nuove metriche per la misurazione dell'efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE), monitoraggio predittivo esteso a un numero maggiore di dispositivi e funzionalità avanzate per trasformare i dati in approfondimenti e analisi interattivi e visivamente immersivi.

“Queste nuove funzionalità aiutano i clienti ad affrontare sfide di produzione complesse, offrendo al contempo visibilità in tempo reale e prestazioni più intelligenti”, ha affermato Terry Antinora, Senior Vice President and Head of Product and eEngineering di Xerox. “Evolvendo le nostre soluzioni di produzione e flusso di lavoro e celebrando i risultati creativi, stiamo posizionando Xerox all’avanguardia nella prossima generazione di innovazioni nel settore della stampa”.

Giunto alla sua settima edizione, il premio Xerox Best of the Best Awards for Print mette in luce la straordinaria creatività e competenza dei clienti Xerox che utilizzano finiture speciali nella stampa digitale, con categorie che includono cancelleria, editoria, direct mail, packaging, segnaletica, articoli funzionali e materiale di marketing. Le candidature sono aperte fino al 19 settembre 2025 e i vincitori saranno annunciati e premiati dal vivo al Printing United il 23 ottobre 2025.