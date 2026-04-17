Zenbook DUO di ASUS è ora disponibile

ASUS ha annunciato la disponibilità del nuovo Zenbook DUO (UX8407), una versione evoluta del rivoluzionario notebook a doppio schermo che ora offre maggiore potenza, portabilità e un’esperienza utente migliorata.

Progettato per professionisti e creativi che esigono prestazioni senza compromessi, Zenbook DUO è dotato di un telaio interamente in Ceraluminum che garantisce una resistenza eccezionale pur mantenendo un design leggero. Con un processore Intel Core Ultra X9 Series 3 e un layout a doppia batteria da 99Wh, Zenbook DUO offre prestazioni di livello desktop, consentendo produttività e creatività ovunque.

Progettato per un’esperienza coinvolgente, il compatto Zenbook DUO è dotato di due display OLED ASUS Lumina Pro da 14 pollici con risoluzione 3K e cornici sottili, che garantiscono immagini realistiche con maggiore luminosità e contrasto, oltre a un design completamente piatto che riduce lo spazio tra gli schermi. Il nuovo sistema audio a sei altoparlanti trasforma il notebook in un vero e proprio centro di intrattenimento. Grazie al software ScreenXpert aggiornato e al nuovo sistema di aggancio per tastiera MagLatch, il multitasking si svolge in modo fluido su entrambi gli schermi, il tutto in un telaio più compatto del 5% rispetto alla generazione precedente.

Costruito per durare, progettato per muoversi

La resistenza e la mobilità sono al centro del design dello Zenbook DUO. Ogni elemento è stato perfezionato per resistere alle esigenze di viaggio, uso frequente e flussi di lavoro dinamici. Il telaio completo in Ceraluminum™ combina resistenza e leggerezza, mentre la nuova cerniera e il cavalletto integrato ridisegnato garantiscono un’azione affidabile e un posizionamento stabile in tutte le modalità operative. La tastiera Bluetooth® full-size – rinforzata nel telaio e nella scheda madre per garantire affidabilità a lungo termine – si aggancia in sicurezza tra i pannelli OLED, offrendo protezione ed efficienza, grazie al nuovo sistema di accoppiamento MagLatch™ dotato di pogo pin a scomparsa per rendere l’aggancio agevole e duraturo, per transizioni fluide tra le modalità di lavoro.

Progettato per andare oltre, più velocemente

Zenbook DUO combina prestazioni e autonomia grazie a un’architettura di alimentazione intelligente. Dotato di un sistema a doppia batteria ad alta capacità da 99Wh, garantisce un funzionamento a lunga durata per carichi di lavoro intensivi. Il processore di nuova generazione fino a Intel® Core™ Ultra X9 Serie 3 offre un notevole salto di efficienza in termini di elaborazione e grafica, raggiungendo fino a 180 TOPS di prestazioni AI.

La gestione termica è stata ulteriormente migliorata grazie ad aperture di aerazione ricavate con taglio CNC di precisione, con una superficie tre volte superiore a quella della soluzione precedente e ventole migliorate, così da mantenere temperature ottimali anche sotto carichi prolungati. Un aumento del TDP del 28% a 45W rispetto alla generazione precedente consente a Zenbook DUO di mantenere prestazioni elevate e costanti con una rumorosità contenuta.

Una nuova realtà, oltre gli schermi

Zenbook DUO ridefinisce il multi-schermo grazie all’integrazione di due display OLED in uno spazio di lavoro unificato e fluido. Il telaio è più piccolo del 5% rispetto alla generazione precedente e introduce gli schermi OLED ASUS Lumina Pro 3K da 14 pollici, insieme a un’esperienza utente migliorata. La riduzione del 70% del gap tra i due schermi rende la transizione visiva quasi impercettibile. Questi doppi schermi certificati Dolby Vision® raggiungono ciascuno fino a 1.000nits di luminosità massima, hanno una frequenza di aggiornamento variabile (VRR) di 48-144Hz e sono dotati di un rivestimento antiriflesso per una nitidezza HDR impeccabile.

Le funzionalità intelligenti migliorano ulteriormente l’esperienza utente: il software ScreenXpert riconosce automaticamente l’apertura del notebook oltre i 175°, attivando strumenti di condivisione e annotazione che semplificano la collaborazione. Ne deriva un’esperienza di visione e utilizzo che va oltre i limiti fisici dell’hardware.

Il sistema audio Dolby Atmos aggiornato ora include sei altoparlanti per un suono coinvolgente e potente. Utilizza woofer a doppio diaframma, con tweeter frontali integrati in modo discreto nel meccanismo della cerniera.