Archiviazione dei dati su nastro semplice e rapida con i drive Overland-Tandberg e il software LTO Ultrium LTFS. Ideali per archiviare in modo sicuro ed economico asset digitali e dati freddi, i tape drive LTO firmati Overland-Tandberg, insieme al software LTFS, consentono di memorizzare fino 45 TB di dati su un singolo supporto, garantendone la sicurezza per 30 anni e assicurando al contempo una disarmante semplicità di utilizzo grazie anche al supporto del drag and drop.

I tape drive LTO firmati da Overland-Tandberg, in abbinamento al software di gestione multipiattaforma LTO Ultrium Linear Tape File System (LTFS), consentono di archiviare ingenti quantità di dati con la stessa semplicità con cui normalmente si salvano sugli hard disk.

Compatibile con Windows, MacOS e Linux, l’utility software LTFS, infatti, permette di montare i tape drive Overland-Tandberg e vederli direttamente dai sistemi operativi come hard disk di grande capacità sui quali è possibile memorizzare fino a 18 TB nativi (45 TB compressi*) di dati in modo semplice e immediato, grazie anche al supporto del drag and drop.

Costi inferiori e massima sicurezza

Oltre a una notevole semplicità di utilizzo, i tape drive firmati Overland-Tandberg consentono di beneficiare di costi per TB di gran lunga inferiori rispetto a quelli dei tradizionali hard disk, assicurano la massima sicurezza grazie al supporto della crittografia AES 256-bit e garantiscono elevatissimi livelli di affidabilità nel tempo. I nastri LTO sono, infatti, progettati per conservare le informazioni memorizzate fino a 30 anni.

Degni di nota sono poi i benefici che la tecnologia a nastro offre sul fronte dell’impatto ambientale. L’utilizzo delle unità a nastro per archiviare i dati freddi, infatti, consente una riduzione dei consumi energetici superiori all’80% rispetto alle soluzioni di capacità equivalente basate su HDD, un aspetto che ha ripercussioni positive sia sulle bollette elettriche, sia sulle emissioni di CO2. I nastri LTO, inoltre, sono realizzati con materiali riciclabili, una caratteristica che, insieme alla lunga durata nel tempo, consente di ridurre al minimo la generazioni di rifiuti elettronici.

Archiviazione dei dati su nastro altamente raccomandata

“I nostri drive LTO Ultrium, insieme al software LTFS, rappresentano la soluzione ideale con cui le imprese possono approcciare per la prima volta la tecnologia a nastro e beneficiare immediatamente degli esclusivi vantaggi che offre“, ha dichiarato Michelangelo Di Ianni, Italy Channel Sales Manager di Overland-Tandberg, che ha poi concluso: “Oltre all’estrema semplicità d’uso, alla possibilità di disporre di uno spazio di archiviazione virtualmente infinito, infatti, le nostre proposte offrono un imbattibile costo per TB, sono in grado di garantire indiscutibili livelli di affidabilità ed elevate prestazioni, il tutto a fronte di costi molto interessanti, se paragonati a tutte le altre soluzioni storage“.

*fattore di compressione 2.5:1