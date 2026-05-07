Fiera Bolzano semplifica la connettività degli eventi

Fiera Bolzano (Messe Bozen) è il principale quartiere fieristico dell’Alto Adige, situato a Bolzano Sud in una posizione strategica al centro dell’arco alpino. Grazie al contesto bilingue e alla forte vocazione internazionale, rappresenta un punto di incontro tra le economie italiane e mitteleuropee. La struttura offre circa 25.000 metri quadrati di superficie espositiva coperta e 10.000 metri quadrati di area scoperta, ospitando fiere, esposizioni e grandi eventi business. Un’infrastruttura moderna basata sulle soluzioni Cambium Networks ha aiutato Fiera Bolzano a gestire traffico ad alta densità, semplificando le operations e riducendo il costo complessivo della rete Wi-Fi.

Fiera Bolzano aveva la necessità di aggiornare un’infrastruttura di rete ormai difficile da gestire e non più adeguata alle esigenze operative di un grande polo fieristico. Durante gli eventi si collegano

contemporaneamente centinaia di utenti, tra espositori, ospiti e personale interno. Inoltre, era necessaria una piena integrazione con il gestionale, così da creare i profili degli espositori direttamente dalla piattaforma CRM. L’ambiente esistente generava criticità sia tecniche sia economiche. La gestione era complessa, la scalabilità limitata e il precedente modello di licensing richiedeva un server locale con costi importanti. Fiera Bolzano cercava quindi una soluzione capace di supportare elevata densità di client, creare reti virtuali multiple, semplificare l’amministrazione e migliorare l’efficienza dei costi, mantenendo al tempo stesso prestazioni elevate.

Brennercom e Tecnodata & Telecomunicazioni Trentino hanno progettato e realizzato una soluzione Cambium Networks su misura per la conformazione della struttura e per il suo profilo di traffico. La nuova infrastruttura wireless è stata pensata per gestire un elevato numero di connessioni simultanee, garantire alte prestazioni e segmentare l’accesso per diversi gruppi di utenti.

La soluzione implementata da Fiera Bolzano comprende:

• 25 access point Cambium Networks XE3-4

• 30 access point Cambium Networks XV2-2X Wi-Fi 6

• Gestione centralizzata tramite cnMaestro

L’XV2-2X si è dimostrato particolarmente adatto alle esigenze della Fiera perché supporta Wi-Fi 6, fino a 1.024 client concorrenti per access point, 32 SSID e la gestione cloud o on-premises tramite cnMaestro. L’installazione è stata completata rapidamente: preparazione, deployment, test e passaggio in produzione hanno richiesto solo pochi giorni, riducendo al minimo l’impatto operativo e accelerando il ritorno sul progetto.

La nuova rete supporta oggi volumi di traffico che vanno da circa 50 dispositivi connessi al giorno nei periodi ordinari fino a diverse centinaia nei giorni di fiera. L’infrastruttura gestisce in modo affidabile sia la navigazione internet degli ospiti sia i servizi interni. In combinazione con la connettività in fibra della struttura, il nuovo ambiente wireless offre profili stabili ed efficienti per espositori e visitatori.

“Nei periodi fieristici dobbiamo supportare un volume molto alto di utenti simultanei, garantendo al

tempo stesso un’esperienza affidabile per espositori, ospiti e team interni. La nuova infrastruttura Cambium ci offre una rete più stabile, più semplice da gestire e pronta a sostenere le esigenze operative della nostra struttura.” ha sottolineato Massimiliano Cudin, IT Manager di Fiera Bolzano.

“Fiera Bolzano aveva bisogno di una soluzione in grado di gestire un’elevata densità di client, supportare reti virtuali multiple e integrarsi in modo efficiente con i sistemi aziendali. Cambium ci ha dato le prestazioni, la flessibilità e la semplicità di gestione necessarie per raggiungere questo risultato in tempi molto rapidi.” conclude Sandro Zenatti, Presidente di Tecnodata Trentina.