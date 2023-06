C’è una nuova unità WD per console PS5 sul mercato. Western Digital ha, infatti, annunciato di aver arricchito la sua gamma di unità con licenza ufficiale per PlayStation, annunciando oggi il nuovo WD_BLACK SN850P NVMe per PS5.

La nuova unità, caratterizzata da una maggiore capacità e velocità rispetto alla generazione precedente, e da un esclusivo design con il logo PlayStation sul dissipatore, è disponibile con capacità fino a 4 TB1.

I giocatori possono così aumentare di quattro volte lo storage della PS5, con una maggiore flessibilità per archiviare e giocare fino a 100 titoli.2

Inoltre, l’unità WD_BLACK SN850P NVMe SSD per console PS5 offre una maggiore velocità rispetto alla release precedente, per tenere il passo con i titoli più importanti disponibili oggi in commercio.

Installazione per la PS5 semplice e senza pensieri

In particolare, il nuovissimo design del dissipatore è stato progettato specificamente per la PS5 e consente un’installazione semplice e senza pensieri.

Gli innovativi miglioramenti rendono la nuova unità WD_BLACK SN850P NVMe SSD con licenza ufficiale per console PS5 la soluzione ideale per far vivere i giocatori nella tranquillità di sapere che i loro titoli nuovi e preferiti sono memorizzati su un’unità certificata e testata per supportare i giochi PS5 più recenti.

“La collaborazione continua con Sony Interactive Entertainment a favore dell’innovazione ci permette di mantenere il nostro impegno nel creare soluzioni capaci di migliorare l’esperienza di gioco dei gamers“, ha dichiarato Susan Park, vice president, global strategic partnerships di Western Digital.

L’unità WD_BLACK SN850P NVMe per console PS5 ha un prezzo di vendita suggerito di 157.99 euro (1 TB), 257.99 euro (2 TB) e 537.99 euro (4 TB) ed è già disponibile sul Western Digital Store.

1 1TB = 1 trilione di byte. La capacità reale dell’utente potrebbe essere inferiore in base all’ambiente operativo.

2 Numero di giochi basato su una media di 36 GB per gioco. Il numero di giochi varia in base alle dimensioni del file, alla formattazione, ad altri programmi e fattori.