SSD AI818 Gen4: AGI migliora l’esperienza di storage

Gli utenti chiedono esperienze di storage migliori e soluzioni tanto capaci da poter gestire enormi quantità di dati in modo sicuro e veloce. AGI Technology continua a contribuire al regno digitale, introducendo l’SSD AI818 Gen4 in modelli accessibili da 1 TB e 2 TB. Questa soluzione di storage affidabile soddisfa le crescenti esigenze di recupero ed elaborazione rapidi dei dati, stabilendo nuovi standard per gli standard di storage globali.

La soluzione migliora le capacità di storage utilizzando lo standard NVMe1.4 con la tecnologia Gen4. Questa integrazione migliora la velocità di trasmissione dati fino a 5200 MB/s, offrendo un notevole miglioramento delle prestazioni in diverse applicazioni.

Utilizzando l’innovativo dissipatore di calore in grafene, l’SSD AI818 Gen4 garantisce performance di picco continue, rendendolo ottimale per ambienti professionali e di gioco. Inoltre, la sua adattabilità per PS5 espande le soluzioni di storage, arricchendo le esperienze dei giocatori e degli appassionati di tecnologia.

Caratteristiche principali dell’SSD AI818 Gen4 da 1 TB/2 TB

Tecnologia avanzata : incorpora gli ultimi standard Gen4 e NVMe1.4, migliorando significativamente la velocità e l’efficienza rispetto alle iterazioni precedenti.

: incorpora gli ultimi standard Gen4 e NVMe1.4, migliorando significativamente la velocità e l’efficienza rispetto alle iterazioni precedenti. Alta velocità e capacità : raggiunge velocità di elaborazione dati massime fino a 5200 MB/s, disponibile in ampie capacità da 1 TB e 2 TB per esigenze di archiviazione estese.

: raggiunge velocità di elaborazione dati massime fino a 5200 MB/s, disponibile in ampie capacità da 1 TB e 2 TB per esigenze di archiviazione estese. Applicazioni multiuso: adatto a giocatori, professionisti e appassionati di tecnologia, con aggiunta di compatibilità PS5 per una soluzione di archiviazione di gioco migliorata.

Realizzato per gli utenti che richiedono performance migliorate, l’SSD AI818 Gen4 è adatto agli appassionati di giochi e ai creatori di contenuti professionali. Fornisce velocità, durata e valore encomiabili in un mercato competitivo.

Il continuo impegno di AGI Technology nell’innovazione dello storage digitale è evidente in questa sua ultima soluzione, che combina funzionalità affidabili con durata e design pratico.

L’SSD AGI AI818 Gen4 da 1 TB/2 TB è attualmente disponibile e rappresenta un solido progresso nella tecnologia di storage.