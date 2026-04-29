TD SYNNEX collabora con Elementary Group

TD SYNNEX Italy, specialista globale nella distribuzione e aggregazione di soluzioni per l’ecosistema IT, ha annunciato una nuova collaborazione strategica con Elementary Group, realtà italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale personalizzate, software su misura, tecnologie 3D e innovazione digitale.

La collaborazione si inserisce nell’ambito di Destination AI, l’iniziativa di TD SYNNEX pensata per supportare partner e clienti nell’adozione dell’intelligenza artificiale attraverso un ecosistema integrato di soluzioni, competenze e servizi, volto a rendere l’innovazione accessibile, scalabile e sostenibile.

Grazie a questa collaborazione, TD SYNNEX amplia ulteriormente il proprio ecosistema di competenze nell’AI e nelle tecnologie immersive, valorizzando l’expertise di Elementary Group e il suo approccio distintivo di system emotion: una visione che combina progettazione strutturata, innovazione tecnologica ed esperienza umana per trasformare la complessità in soluzioni ad alto impatto per il business.

Gianni Mora, Technology Acceleration Manager di TD SYNNEX Italy, ha commentato: “Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con Elementary Group. La loro competenza nell’ambito dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie immersive si integra perfettamente con la visione di Destination AI™, consentendoci di offrire ai partner soluzioni concrete, innovative e scalabili. Insieme potremo supportare le organizzazioni in percorsi di trasformazione digitale orientati a un’adozione consapevole dell’AI, generando impatti tangibili e duraturi.”

“Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con TD SYNNEX, un partner che rappresenta solidità, visione e capacità di abilitare innovazione su scala internazionale,” hanno dichiarato Sharon Alario e Michele Maiello, Founder di Elementary Group. “Questo accordo rappresenta per noi un passaggio strategico, che rafforza il nostro percorso di crescita e ci consente di estendere il valore delle nostre soluzioni AI e 3D a un ecosistema globale, accelerandone l’adozione e l’impatto sul mercato.”

Con questa collaborazione, TD SYNNEX conferma il proprio impegno nel supportare il mercato verso un’adozione strategica e responsabile dell’intelligenza artificiale, creando connessioni concrete tra innovazione tecnologica e valore per le imprese.