Project Pulsar, alla scoperta del nuovo frigo smart di Amazon

Tra gli elettrodomestici maggiormente diffusi e utilizzati negli ambienti domestici troviamo sicuramente il frigorifero. Ebbene, nel corso degli ultimi tempi, sono emersi nuovi dettagli e nuove indiscrezioni che si riferiscono al primo frigorifero smart che verrà prodotto da un vero e proprio colosso del commercio, ovvero Amazon.

Con il passare del tempo, l’evoluzione della tecnologia ha avuto ad oggetto un gran numero di settori, tra cui anche quello dei casino online con bonus, ma anche in altri ambiti, come ad esempio quello degli elettrodomestici, ha permesso di fare un gran numero di passi in avanti.

In base a quanto è stato svelato da parte di Business Insider, sembra proprio che Amazon si sia messa al lavoro su un progetto del tutto particolare che ha ad oggetto un frigo smart e dotato degli stessi comandi vocali di Alexa. Non è l’unica novità, dal momento che potrà contare su alcune delle tecnologie più all’avanguardia del colosso dell’elettronica. La tecnologia, ad esempio, verrà ripresa dai negozi Amazon Go, ovvero quegli esercizi commerciali che il ben noto colosso a stelle e strisce ha aperto sul mercato Usa, in cui si fanno acquisti praticamente senza nemmeno passare dalle casse.

Il passaggio da Amazon GO al frigorifero smart

All’interno degli store di Amazon Go, l’utente non viene controllato solo ed esclusivamente nel momento in cui un prodotto viene inserito nel carrello, ma anche nel momento in cui l’utente lo rimuove. Non solo, visto che gli utenti vengono monitorati anche quando rimangono di fronte a uno scaffale e guardano con una certa difficoltà a decidere i vari prodotti che vengono messi a disposizione.

Così facendo, è chiaro che per Amazon, che intanto ha annunciato il robot tuttofare Astro, è un vero e proprio gioco da ragazzi riuscire a recuperare una mole impressionante di dati e informazioni in merito alla reale propensione all’acquisto di ciascun utente. In questo modo, ha a disposizione questi dati per poter inviare all’utente dei suggerimenti personalizzati in riferimento ai suoi programmi acquisti.

Il frigo smart potrà contare al suo interno su uno specifico sistema di computer vision, che replicherà praticamente questo funzionamento. Non solo, visto che il frigo smart potrà avvisare l’utente nel momento in cui sta per terminare un certo prodotto, ma provvederà ad analizzare anche i movimenti dell’utente quando si trova di fronte al frigorifero. Basti pensare a tutti quegli interminabili momenti che si trascorrono di fronte al frigorifero provando a pensare cosa poter cucinare e mangiare: ebbene, il frigo smart li studierà e poi sarà in grado di consigliarvi qualche piatto o dare comunque delle indicazioni utili non solo in relazione ai prodotti che sono presenti nel frigo, ma anche quello che si trova più di frequente al suo interno.

Quando potrebbe essere lanciato in commercio

Business Insider, per il momento, non ha ancora alcuna sicurezza su quando questo progetto verrà effettivamente proposto sul mercato. In base a quanto è stato riferito dal giornale, pare che ci siano ancora elevate possibilità che il frigo smart di Amazon possa non vedere nemmeno la luce e che l’intero progetto venga cancellato.

Insomma, è tutto in fase ancora decisoria, dal momento che il successo di questo particolare modello di frigo non sarebbe nemmeno così scontato come si potrebbe pensare. Ci sono due ordini di problemi in tal senso che potrebbero rallentarne la diffusione. In primo luogo, l’accettazione dal punto di vista sociale, che non è così banale e scontata come si potrebbe credere, visto che si tratta di un frigo che osserva le persone mediante delle telecamere, senza dimenticare anche l’altro grande problema, che è rappresentato dal prezzo di lancio, che non sarà di certo a buon mercato.