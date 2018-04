Dacom: i 15 anni si festeggiano con i Dacom Open Days

Al via l’edizione 2018 del Roadshow del distributore a valore per il settore AIDC

Cadono nel 2018 le celebrazioni per i 15 anni di attività di Dacom, distributore a valore di scanner, lettori di codici a barre, stampanti di codici a barre e tutto ciò che serve per la gestione e movimentazione di prodotti, componenti o persone nei settori Retail, Industria, Healthcare e così via. Tra i brand a catalogo Datalogic, Honeywell, Zebra, Ergonomic Solutions e Posiflex. La società italiana ha filiali in Spagna, Germania e Francia.

“Dacom in questi 15 anni è riuscita a costruire la propria identità in Italia e in Europa, facendo leva sulla capacità delle proprie persone di entrare realmente in relazione con i clienti come scelta aziendale strategica, perché la tecnologia è molto importante per creare business, ma la relazione e la collaborazione rappresentano il vero valore differenziale percepito dai Rivenditori nel rapporto con la nostra azienda” spiega Alessandro Battaglia, responsabile commerciale Dacom.

Partono, intanto, a maggio le otto tappe dell’edizione 2018 del Roadshow Dacom Open Days che coinvolgerà: Torino (20 marzo), Caserta (12 aprile), Padova (22 marzo), Bari (8 maggio), Firenze (27 marzo), Catania (17 maggio), Roma (10 aprile) e Milano (23 maggio).

Ogni appuntamento è organizzato con una esposizione di tecnologie e possibilità di confrontarsi con gli specialisti Dacom e dei diversi Brand, in questa edizione anche prenotando Speed Business Meeting per approfondimenti personalizzati e riservati con Datalogic, Honeywell e Zebra.

Si tratta di “eventi dal taglio molto pratico, in cui cogliere l’opportunità di un aggiornamento fondamentale per i rivenditori per poter essere proattivi con i clienti finali e capaci di progettare soluzioni performanti ed efficaci”.