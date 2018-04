Più produttivi con il nuovo monitor Philips

MMD, azienda licenziataria per i monitor a marchio Philips, lancia un nuovo monitor pensato per i professionisti che presta particolare attenzione alla qualità visiva: Philips 272B8QJEB.

Focus sulla qualità visiva

Qualunque sia il settore, la qualità del lavoro dipende dalle sorgenti ad alta risoluzione di imaging e dai display. Per questa ragione, il nuovo 272B8QJEB è dotato di pannelli con retroilluminazione W-LED ad alte prestazioni e ad alta densità di pixel che offrono una risoluzione Quad HD fino a 2560×1440 per immagini perfettamente definite con colori sRGB naturali e uniformi. Il display a 10-bit, gestito dal processore interno di immagini a 12-bit, offre 1,07 miliardi di colori per immagini più ricche e intense.

Una connettività efficiente semplifica la vita

Il 272B8QJEB è dotato di una gamma completa di opzioni di connettività. Dal collegamento analogico VGA a quello digitale DVI-Dual Link, DisplayPort 1.2 e HDMI, supporta tutti i dispositivi, anche quelli più recenti, oltre a fornire una ricarica veloce per i dispositivi mobili e garantire trasferimenti di dati veloci fino a 5,0 gbit/sec. Grazie alla tecnologia SuperSpeed USB 3.0. Nessun ingombro aggiuntivo richiesto per i dispositivi audio esterni grazie ai due altoparlanti integrati da 2W, in alternativa per una maggiore privacy e per le operazioni in ufficio che richiedono maggiore attenzione, è possibile utilizzare il connettore per cuffie facilmente accessibile. Inoltre, il comodo vano posizionato sul piedistallo consente di riporre il proprio smartphone e la piccola cancelleria, per mantenere in ordine la propria scrivania in ogni momento.

Maggiore ergonomia per un maggiore benessere

Il nuovo monitor 272B8QJEB combina l’esperienza di lettura simile a quella cartacea della modalità EasyRead con la versatilità della sua SmartErgoBase, uno speciale piedistallo progettato per semplificare la regolazione dell’altezza dello schermo, ma che ne permette anche l’inclinazione e la rotazione sul perno e in posizione verticale. Inoltre, grazie all'avanzato display IPS con angoli di visualizzazione di 178/178 gradi, è possibile visualizzare con la stessa facilità sia in orizzontale che in verticale, con perno a 90°. Consentendo un'esperienza visiva più piacevole e confortevole, il nuovo monitor sfrutta anche un'innovativa tecnologia Flicker-free abbinata alla speciale modalità LowBlue, che riduce i raggi di luce blu a onde corte potenzialmente dannosi per gli occhi prodotti dai display a LED. Con un minore affaticamento visivo e immagini di qualità superiore e nitide, sarà possibile concentrarsi sul proprio lavoro e rimanere più a lungo immersi nelle applicazioni aziendali desiderate senza affaticare gli occhi.

Una vasta gamma di display di qualità per la produttività

Philips 272B8QJEB, estende una linea di successo di monitor QHD da 27 pollici progettati per i professionisti, che include anche funzionalità per coloro che hanno bisogno di soluzioni aziendali più esigenti. Le aziende che vogliono proteggere la loro privacy possono contare su 272B7QPTKEB, il primo monitor Philips dotato di webcam pop-up che si apre quando è il momento di entrare in riunione e si nasconde comodamente quando non viene utilizzata, preservando la sicurezza aziendale. Inoltre, 272B7QPJEB permette di risparmiare energia in modo altamente efficace attraverso il PowerSensor, un sensore integrato che trasmette e riceve segnali infrarossi innocui per determinare se un utente è presente, e riduce automaticamente la luminosità del monitor ogni volta che l'utente si allontana, risparmiando fino all'80% di energia e offre il massimo spazio di visualizzazione grazie ai bordi del display super sottili. E quando non c'è abbastanza spazio per un singolo monitor, l'uscita DisplayPort di cui sono dotati entrambi i modelli consente di configurare una serie di display tramite connessione a catena, sia orizzontalmente che verticalmente grazie alla versatilità dei loro stand.