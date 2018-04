Canon: cambio ai vertici

Nuovo presidente e CEO per la divisione EMEA della società

Canon EMEA, fornitore globale di servizi e tecnologie di imaging, annuncia la nomina di Yuichi Ishizuka quale nuovo Presidente e CEO di Canon Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Ishizuka sostituirà Rokus van Iperen, che andrà in pensione, dopo sei anni di attività.

Rokus van Iperen, CEO della Regione EMEA e Senior Managing Executive Officer di Canon Inc., nel 2012 assumeva il ruolo di Presidente e CEO di Canon Europe, dopo una carriera di successo in Océ NV. Il suo primo compito è stato quello di integrare Océ nelle attività di business di Canon e successivamente si è occupato con successo di altre acquisizioni essenziali per la strategia di digitalizzazione della Società. Ha inoltre il merito di aver ispirato la realizzazione di un portfolio completo di nuove soluzioni, ponendo le basi per l’ingresso di Canon in nuovi mercati ad alto potenziale di crescita, come ad esempio quello delle soluzioni NVS (Network Visual Solution).

Yuichi Ishizuka, già Presidente e COO di Canon USA, ha assunto dal1 aprile 2018 il ruolo di Presidente e CEO di Canon EMEA. Guida un’organizzazione che opera in 120 paesi, con circa 18.000 dipendenti e che contribuisce a circa un quarto del fatturato annuo complessivo dell'azienda.

Ishizuka, che è anche un Managing Executive Officer di Canon Inc. , ha il compito di rafforzare e ampliare il core business, oltre che di portare l’expertise di Canon nel campo dell’imaging in nuovi segmenti, come NVS, soluzioni industriali e commercial printing. Avendo già ricoperto posizioni di prestigio in Giappone e negli Stati Uniti, Ishizuka porta con sé un importante bagaglio di esperienza internazionale e di conoscenza del mondo Canon. Questo nuovo ruolo coincide con la sua prima nomina europea.

“Canon è un'azienda leader nelle soluzioni di imaging per aziende e consumatori, con milioni di clienti solo nella regione EMEA, che l’anno scorso ha festeggiato il 60° anno di attività – ha dichiarato Ishizuka -. È un onore per me guidare questo team in una nuova fase di crescita e innovazione, che avviene in momento della storia aziendale che reputo estremamente dinamico e stimolante.”