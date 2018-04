Panasonic al ProLight+Sound 2018

In esposizione la propria gamma di soluzioni rivolte degli eventi live

Panasonic presenterà la propria gamma di soluzioni rivolte al mercato degli eventi live al ProLight+Sound 2018, offrendo uno straordinario show fatto di danze e proiezioni olografiche presso il proprio stand.

La proiezione olografica sfrutterà le più avanzate tecnologie al laser che l'azienda ha sviluppato per il settore staging e live events.

Lo speciale cubo olografico combina una performance di danza dal vivo con la proiezione a laser ad alta luminosità, per offrire ai visitatori dello stand Panasonic contenuti generati in tempo reale utilizzando la tecnologia di tracking del movimento.

Inoltre, lo spettacolo sarà il pretesto per Panasonic per svelare un’inedita angolazione utilizzabile nelle proiezioni per grandi strutture, basata sulla combinazione tra la tecnologia di proiezione a laser in 4K e la nuova ottica Fish-Eye grandangolare. Il risultato sarà una proiezione dome (a cupola), posta all'interno di una suggestiva installazione museale, riprodotta all'interno dello stand Panasonic. In aggiunta, Panasonic ospiterà il partner ~sedna GmbH con le proprie soluzioni di content playback e show control progettate per la propria piattaforma software di digital signage ~sedna presenter, già vincitrice di diversi premi.

Oltre a un’ampia selezione di proiettori al laser e display in 4K, i visitatori dello stand potranno ammirare le soluzioni Broadcast e ProAV di Panasonic, tra cui una serie di telecamere remote e live switcher compatti, ideali per le operazioni di live entertainment.

Visitate lo stand C40, nel padiglione 4 a Prolight+Sound 2018, dal 10 al 13 aprile a Francoforte.