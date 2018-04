Il Roadshow IoT On Wheels di Tech Data fa tappa anche in Italia

Il prossimo 6 giugno, dopo 8 appuntamenti spalmati in tutta Europa, il tour per parlare di IoT sarà a Milano

Tra aprile e giugno, il Roadshow IoT on Wheels 2018 di Tech Data farà tappa in 9 città europee di 5 differenti Paesi, tra cui l’Italia che, il prossimo 6 giugno, ospiterà a Milano l’ultimo appuntamento messo a punto dal VAD per parlare di soluzioni IoT per i settori retail, logistica e trasporti, smart space e manufacturing.

Obiettivo: mostrare come Tech Data può aiutare i partner a integrare facilmente soluzioni Internet of Things nella propria offerta, così come supportarli affinché assicurino risultati di business innovativi per i loro clienti finali in settori considerati strategici.

Forte di una vasta gamma di soluzioni IoT testate in situazioni reali e pronte all’uso, il roadshow sarà a Madrid il 16-17 aprile, a Barcellona il 19-20 aprile, a Lione il 26-27 aprile, a Colonia il 2-3 maggio, a Monaco il 7-8 maggio, a Newbury il 15-16 maggio, a Manchester il 21-22 maggio, a Nantes il 29-30 maggio e il 6 giugno a Milano.

Come riferito in una nota ufficiale da Abel Smit, IoT Consulting e Customer Success Director Europe di Tech Data: «Attraverso il Roadshow IoT su Wheels, vogliamo creare un’esperienza unica per i nostri partner di canale e mostrare come si possa rendere l’IoT facile da capire, distribuire e vendere. L’IoT rappresenta per le organizzazioni un’enorme opportunità per collegare il mondo dell’IT con le operations. Chi è in grado di fornire informazioni di business significative collegando il mondo fisico con quello digitale è destinato a ottenere un vantaggio significativo».

Indicata da Gartner tra i 10 Top Strategic Technology Trend per il 2018, l’evoluzione delle “cose intelligenti” impatterà in maniera significativa su svariati settori, oltre ad avere le potenzialità per realizzarne una trasformazione radicale. Il Roadshow IoT on Wheels 2018 di Tech Data dimostrerà la potenza di un ecosistema connesso e offrirà opportunità di networking a partner e venditori.

Durante il roadshow di otto settimane, Tech Data avrà il supporto dei principali fornitori di tecnologia, tra cui i Platinum sponsor Cisco, Microsoft, APC di Schneider Electric e Vodafone; il Gold sponsor Panduit e il Silver sponsor Advantech.