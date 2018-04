Una donna alla guida del canale mondiale di VMware

Jenni Flinders è stata nominata vice president, Worldwide Channels, VMware

Il canale di VMware ha una nuova responsabile mondiale.

Jenni Flinders, considerata una veterana del settore IT, è stata nominata vice president, Worldwide Channels da VMware, che ha affidato alla manager la responsabilità dello sviluppo e della realizzazione della strategia e dei programmi generali rivolti al proprio ecosistema di partner.

Accolta in qualità di Chief Global Channel, Flinders dovrà confrontarsi, a livello mondiale, con solution provider, distributori, OEM e partner telco di VMware riportando direttamente a Brandon Sweeney, senior vice president, Worldwide Commercial and Channel Sales, VMware.

Chiamata a lavorare a stretto contatto con l’ecosistema di partner per sostenere i clienti nella loro trasformazione digitale e nell’integrazione dei cloud pubblici per estendere il loro business, la manager metterà a frutto in VMware la propria consolidata esperienza in campo IT.

Dopo aver trascorso 15 anni in Microsoft ricoprendo diversi ruoli esecutivi nel canale, nelle vendite e nel marketing per diverse aree geografiche e segmenti di clientela, Flinders è stata recentemente il CEO di Daarlandt Partners, uno studio di consulenza in ambito trade, ed è tuttora membro del consiglio del Boys & Girls Club di Bellevue, Washington e del Tateuchi Center.