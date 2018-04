Non solo wide format nel print OKI di scena a FESPA 2018

Il Gold Sponsor della manifestazione che si terrà a Berlino il 15-18 maggio ha in serbo un ricco carnet di tecnologie per la stampa

È tutto pronto in casa di OKI Europe, pronta a esporre a FESPA 2018 un ricco portfolio di stampanti per le Arti Grafiche, compresa la speciale anteprima di una nuova e innovativa integrazione alla sua linea di prodotti all’avanguardia.

In occasione della Fiera che, a Berlino, dal 15 al 18 maggio, riunirà a sé il mondo della stampa wide format, OKI Europe si appresta a presentare una serie di nuovi prodotti e tecnologie.

Decisa a fare della capitale tedesca una città “ALIVE WITH COLOUR”, la società – che dell’edizione 2018 del Global Print Expo è Gold Sponsor – presenterà soluzioni per aumentare i profitti di aziende operanti nel settore delle arti grafiche, siano essi rivenditori o stampatori di materiale per la comunicazione visiva o altro ancora.

Nello specifico, alla Fiera di Berlino andranno in scena la pionieristica tecnologia LED digitale e i dispositivi inkjet di grande formato, ma anche un versatile range di pluripremiati prodotti destinati a realizzare applicazioni indoor e outdoor. Si va dalle piccole etichette e cartellini dei prezzi ai banner per interni ed esterni, dalle carte da parati al car wrapping, fino alla cartellonistica di ampie dimensioni e comprovata resistenza.

Presente al Padiglione 3.1 – Stand A22, OKI Europe darà dimostrazione delle elevate potenzialità delle sue tecnologie destinate a cambiare il mercato, tra cui il sistema di stampa di buste per la Serie Pro9000, recentemente annunciato per rendere ancora più redditizia la stampa di piccoli lotti di buste.

Accanto alla gamma completa di innovazioni progettate da OKI per aumentare i ricavi di aziende di tutte le dimensioni che operano nel settore verticale delle arti grafiche, ci sarà, inoltre, una nuova, entusiasmante e innovativa integrazione, mentre i rappresentanti della multinazionale giapponese saranno a disposizione per dimostrare come ottenere più alti livelli di creatività con il portfolio unico di stampanti OKI per il mercato delle arti grafiche.

Sempre presso lo stand del vendor sarà, infine, possibile testare applicazioni e innovazioni tecnologiche uniche in grado di esaltare i pionieristici 5 colori, il toner bianco e le possibilità del neon di OKI, ma anche vedere in azione la rinomata gamma di stampanti di grande formato ColorPainter.

Progettate per fornire un guadagno sia in termini di velocità, che di convenienza, tutte queste soluzioni sbloccano il potenziale creativo e commerciale di aziende cui precedentemente era negato l’accesso alle sovradimensionate macchine di stampa analogiche.