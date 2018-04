Canon a PRINT4ALL

Appuntamento a maggio, per ispirare clienti e partner con la sua offerta di soluzioni stampa per soddisfare qualsiasi esigenza di business

Canon Italia sarà a PRINT4ALL, l’evento dedicato al settore della stampa commerciale, editoriale e industriale, per mostrare come sia possibile perseguire nuove opportunità di crescita attraverso la diversificazione della propria offerta, guidandoli alla scoperta delle innovative applicazioni nei settori dell’editoria, della stampa promozionale, della comunicazione visiva e di grande formato per interni ed esterni, il tutto gestito in un flusso integrato di lavoro di stampa e relativa fornitura.

Un esempio delle potenzialità offerte dalla stampa digitale sarà offerto dalla campagna Elemental: la riproduzione di una campagna di comunicazione dedicata a un brand di cosmetica. Questo progetto è nato con la volontà di mostrare la gamma di applicazioni realizzabili attraverso la stampa, le funzionalità digitali e la conoscenza del marketing che Canon è in grado di offrire a un Print Service Provider quando lavora con i propri Clienti. Dalle applicazioni per la decorazione d’interni ai banner, ai roll-up, fino ai poster passando per le brochure, i flyer e il packaging personalizzato: i visitatori dello stand Canon potranno sperimentare dal vivo come le diverse applicazioni, realizzate attraverso l’impiego di una grande varietà di supporti e differenti tecnologie, contribuiscano per creare una campagna multicanale dal forte impatto comunicativo.

Non solo la produzione live di applicazioni per campagne di marketing personalizzate, i visitatori dello stand potranno assistere anche alla realizzazione di micro-tirature editoriali di libri con cucitura online filo-refe, unitamente a riviste, packaging promozionale, materiale per punto vendita. Una panoramica sull’offerta di stampa digitale in ogni sua area: dal mondo delle arti grafiche alla stampa per l’editoria, dagli stampatori commerciali alla stampa di produzione.

A rendere tutto questo possibile è l’offerta tecnologica che Canon esporrà a Print4All. Protagonista dello stand sarà Océ VarioPrint i300, la soluzione di stampa dall’innovativa tecnologia inkjet a foglio di formato 35×50, con una nuova generazione di inchiostri MX (Media eXended), capace di rendere la stampa più versatile per un’ampia gamma di supporti, inclusa la patinata offset. Océ VarioPrint i300 è in grado di coniugare i vantaggi in termini di alta produttività ed economicità della tecnologia a getto d’inchiostro con la versatilità del foglio e la flessibilità dei supporti di stampa. Produttività, versatilità e flessibilità che rendono Océ VarioPrint i300 la soluzione ideale per esplorare nuove opportunità di business, prestandosi a una vastissima gamma di applicazioni, dalla comunicazione transazionale a quella promozionale ed editoriale.

All’interno di uno stand Canon di oltre 200 mq, i visitatori potranno vedere in azione anche Océ Colorado1640, Canon imagePRESS C10000VP, Océ VarioPrint 6000 TITAN e Canon imagePRESS C850, oltre ad avere la possibilità di partecipare a incontri mirati, dimostrazioni live e approfondimenti durante tutto il corso dell’evento fieristico.