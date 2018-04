Ricarica Bticino per il futuro della mobilità elettrica

Green’Up ricarica i veicoli elettrici per ogni applicazione, dal residenziale al terziario sia pubblico che privato

Si chiama Green’Up il sistema recentemente annunciato da Bticino che ha deciso di fornire un sistema semplice e sicuro per la ricarica delle auto elettriche.

Disponibile in due differenti versioni, a seconda delle prestazioni richieste e della modalità di ricarica del veicolo elettrico, Green’Up integra funzioni innovative, come il controllo e la gestione a distanza della ricarica del veicolo attraverso smartphone, tablet o pc grazie all’App dedicata EV CHARGE.

Nello specifico, le soluzioni Access sono destinate alla ricarica in modo 1 e 2 in ambito residenziale, mentre le soluzioni Premium sono per la ricarica in modo 3 anche in ambito terziario, sia pubblico che privato.

Presa Green’Up Access

Per il mondo residenziale, eroga fino a 16 A con sistema di rivelamento brevettato unicamente da Bticino: il veicolo riconosce l’infrastruttura e seleziona la potenza massima erogabile in modo 1 e 2.

Stazioni di ricarica Green’Up Premium

Per il mondo terziario e residenziale, fino a 22 kW trifase, consente la ricarica di due veicoli contemporaneamente. La gestione della stazione e della ricarica può avvenire localmente (via Bluetooth o lettore badge RFID) oppure da remoto installando il kit di comunicazione Wifi/Ethernet.