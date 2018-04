Otto4Care approda a ExpoSanità

Il sistema di AkInnovation per tracciare e organizzare in tempo reale l’assistenza domiciliare sarà di scena a Bologna

Il sistema di AkInnovation per tracciare e organizzare in tempo reale l’assistenza domiciliare sarà di scena a Bologna

A Bologna Fiere dal 18 al 20 aprile, tra i protagonisti di ExpoSanità, ci sarà anche Otto4Care, l’innovativo sistema hardware e software ideato e realizzato da AkInnovation per le aziende e cooperative che si occupano di assistenza domiciliare.

Nato per coordinare, controllare e rendicontare in tempo reale i passaggi presso le case degli assistiti, Otto4Care si presenta come un dispositivo semplice, con pochi tasti, capace di tracciare e certificare le attività che codifica tramite tag RFId passivi (senza batteria, nessuna manutenzione, non clonabili, non modificabili).

Così come è realizzata, la soluzione interagisce con persone e luoghi, senza bisogno di installazione e configurazioni e, collegato alla sua piattaforma cloud Ottagono, permette di controllare e analizzare tutti i dati raccolti.

Il tutto permettendo (anche per le necessarie rendicontazioni, le analisi sugli appalti, la compilazione automatica delle paghe e la rendicontazione automatica al committente attraverso un apposito portale condiviso) di sapere quali sono i pazienti visitati, in quanto tempo, quali prestazioni sono state erogate e quali eventuali criticità sussistono.