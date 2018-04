Il “Powering” e “Transforming” di Sony è di scena a Las Vegas

Fino al 12 aprile, le tecnologie di Sony per i professionisti dei media saranno di scena a NAB 2018

Al claim “Powering Today and Transforming Tomorrow” Sony sta presentando il meglio delle sue tecnologie per i professionisti dei media a NAB 2018.

A Las Vegas, fino a giovedì 12 aprile, andranno in scena nuove tecnologie e soluzioni basate su cloud per broadcast e produzione a tutti i livelli: imaging, HD, 4K, 8K, High Dynamic Range e IP.

In primo piano, nello stand C11001 c’è l’innovativo sistema di visualizzazione Crystal LED senza cornice di Sony, mentre contenuti ultra-realistici, tra cui video senza precedenti in 8K a 120 fps, sono ripresi dalla system camera 8K UHC-8300 con tre sensori 8K da 1,25’’ e riprodotti per catturare l’attenzione dei visitatori.

Creato per consentire ai clienti nel settore media di distribuire i contenuti in qualsiasi momento e su qualsiasi piattaforma, in una gamma di formati diversi e in alta qualità, il gruppo Media Solutions di Sony ricorre alla forza della collaborazione e automazione del cloud per sviluppare e portare sul mercato tecnologie personalizzate per proprietari/creatori di contenuti, distributori e piattaforme.

Al suo fianco, Sony continua ad ampliare le proprie soluzioni professionali offrendo, valorizzando e sviluppando opzioni per la produzione in tempo reale e non-real-time, come XDCAM air, Media Backbone Hive, Media Backbone NavigatorX, Memnon, mentre la piattaforma cloud Ci. Ven.ue rafforza i servizi OTT, la distribuzione del contenuto basata su cloud e le funzionalità di gestione.

I nuovi prodotti Sony a NAB 2018

A Las Vegas Sony sta presentando la sua linea di camcorder completa ampliata a livello professionale con la nuova ammiraglia portatile 4K PXW-Z280 e il camcorder compatto 4K PXW-Z190.

Entrambi i modelli sono dotati di Advanced Face Detection Autofocus (AF) con “Face Priority AF” e il nuovo arrivato “Face Only AF”. Inoltre, il filtro ND Variabile Elettronico di Sony garantisce un maggiore controllo dell’esposizione semplicemente variando la densità del filtro ND durante la ripresa, senza compromessi in termini di risoluzione e profondità di campo.

Sony ha inoltre ampliato la sua categoria di Large Format Sensor con il nuovo camcorder portatile XDCAM FS5 II, mentre con la sua nuova Soluzione per la Produzione Live IP, la società offre una moderna alternativa alla separazione delle infrastrutture esistenti su SDI per la produzione live e IP basata su file, realizzando una rete IP singola e unificata.

Sony investe nel futuro dell’interoperabilità IP Live

Sony integra SMPTE ST 2110 tra le infrastrutture esistenti e i nuovi prodotti, classificandosi tra i primi produttori a rendere compatibile l’intera gamma di prodotti IP con ST 2110. Oltre alla collaborazione con molti produttori di IP switch, Sony e Cisco hanno annunciato una nuova collaborazione a livello globale per creare le tecnologie di rete IP per applicazioni di produzione live 4K/HD nei settori broadcast, media e intrattenimento. L’accordo tra le due società offrirà ai clienti di tutto il mondo una gamma ancora più ampia di sistemi IP flessibili, collaudati e affidabili.

Sony sta ampliando il proprio sistema di Produzione IP Live con una nuova unità di controllo della telecamera, la HDCU-3100.

A sua volta, l’ampliamento della serie XV di Sony con il nuovo switcher di produzione live, XVS-9000, è progettato per soddisfare le esigenze di produzione avanzata 4K e HD in vista dell’aumento di contenuti HDR (High Dynamic Range).

Soluzioni di archiviazione

Sony sta, inoltre, lanciando la recente generazione dei propri Sistemi Optical Disc Archive e annuncia nuovi accordi con aziende partner. In particolare, Qualstar partecipa a un accordo di sviluppo con Sony per la realizzazione di una Enterprise Class Optical Disc Library, mentre Mitsubishi Chemical Media ha firmato un contratto di licenza con Sony per la produzione di cartucce Optical Disc Archive.

Soluzioni di monitoraggio

Andando incontro alle esigenze dei clienti che puntano alla produzione in 4K e HDR (High Dynamic Range), Sony ha rilasciato gli aggiornamenti firmware per il monitor di riferimento BVM-X300 e il monitor di visione PVM-X550. La modalità a elevata luminosità è stata integrata nel modello PVM-X550 offrendo un range dinamico più ampio per riprodurre colori più realistici e ottimizzare la gradazione dei colori 4K con oltre il 180% di luminanza di picco in HDR rispetto all’attuale PVM-X550.

Aggiornamenti su tecnologia e prodotti

A NAB 2018 Sony sta presentando VENICE, la telecamera cinematografica full frame, che fa parte del sistema di nuova generazione CineAlta di Sony, la cui spedizione è iniziata 2 mesi fa, e che è già ben accettata dal mercato. A NAB, Sony mostrerà in anteprima le nuove funzioni di VENICE, tra cui il frame rate variabile e una modalità doppia base ISO 2500.

UHC-8300 di Sony: la prima telecamera 8K viene presentata negli Stati Uniti per la prima volta. Il formato di ripresa 8K (7680 x 4320) a 120p offre riprese bilanciate ad alta risoluzione dall’incredibile profondità di campo e wide dynamic range, rendendola adatta per le riprese HDR. Può essere utilizzata non solo per produzione 8K ma anche 4K, generando uscite del segnale 8K, 4K e HD simultaneamente. La telecamera offre ai clienti una scelta completa.

PXW-Z450: il versatile camcorder per produzione 4K è ora ancora più flessibile attraverso un recente aggiornamento del firmware per il supporto HDR che comprende riprese e registrazione S-Log3 di alta qualità, supporto della gamma di colori ITU-R BT.2020, come pure l’uscita HLG live.

HXC-FB80: l’ingresso accessibile verso il mondo della produzione live e in studio 4K- e HDR-Ready è basato su una piattaforma 3G-SDI con funzionalità 1080/59.94p. Il nuovo sistema si adatta a una vasta gamma di applicazioni commerciali in cui i professionisti necessitano di HD di alta qualità scalabile verso la produzione 4K e HDR.

Telecamera Alpha collegata a XDCAM air (dimostrazione): in risposta alle aspettative del mercato rispetto alla telecamera digitale mirrorless full frame per i reportage professionali, Alpha è presentata in collegamento con XDCAM air come possibilità futura.

Sistema Radiomicrofonico Wireless Digitale DWX: Sony Corporation ha collaborato con Blue Note Media Group per realizzare “Sony Hall”, la nuova sala concerti a New York inaugurata lo scorso marzo. La sala ospita artisti famosi a livello internazionale e di tutti i generi musicali. La Sony Hall è dotata del sistema microfonico wireless digitale della serie DWX, che fornisce una qualità audio elevata e un funzionamento affidabile, per migliorare le esperienze d’intrattenimento per il pubblico.